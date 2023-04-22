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Жильё в Полянское сельское поселение, Россия

5 объектов найдено
Дом в Sanatoriy Sosnovyy Bor, Россия
Дом
Sanatoriy Sosnovyy Bor, Россия
256 м²
€ 383,377
Арт. 31608818 Поселок Старорусское расположен в Выборгском районе, в 1,5 часах езды от цент…
Дом в Sanatoriy Sosnovyy Bor, Россия
Дом
Sanatoriy Sosnovyy Bor, Россия
185 м²
€ 230,026
Арт. 31607237 Поселок Старорусское расположен в Выборгском районе, в 1,5 часах езды от цент…
Дом в Тарасово, Россия
Дом
Тарасово, Россия
185 м²
€ 171,496
Арт. 29322623 Уважаемые дамы и господа! Давно мечтаете о тихой и уединенной загородной…
Дом в Sanatoriy Sosnovyy Bor, Россия
Дом
Sanatoriy Sosnovyy Bor, Россия
177 м²
€ 251,934
Арт. 23784332 Поселок Старорусское расположен в Выборгском районе, в 1,5 часах езды от цент…
Дом в Sanatoriy Sosnovyy Bor, Россия
Дом
Sanatoriy Sosnovyy Bor, Россия
177 м²
€ 230,026
Арт. 23784516 Поселок Старорусское расположен в Выборгском районе, в 1,5 часах езды от цент…

Параметры недвижимости в Полянское сельское поселение, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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