Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. okrug Zvezdnoe

Жильё в okrug Zvezdnoe, Россия

квартиры
21
21 объект найдено
Квартира с парковкой в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира с парковкой
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 52 м²
Арт. 5740446 Добрый день, уважаемый покупатель! Вашему вниманию, предлагается уникальная …
€194,554
Квартира в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 108 м²
Арт. 52745585 Самое лучшее предложение в районе!!! ЖК Новая Династия. Просторная, светла…
€272,025
Квартира в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 27 м²
Арт. 51835295 Продается 1 к.кв в ЖК "ЦДС Московский". Престижный Московский район, дом кири…
€54,210
Квартира в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 49 м²
Арт. 51276536 Уважаемый покупатель! Представляем Вашему вниманию просторную, светлую 1 к-к…
€142,095
Квартира 3 комнаты в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира 3 комнаты
okrug Zvezdnoe, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 3/6
В прямой продаже предлагается уникальная 3-х комнатная квартира в историческом доме, изв…
€230,805
Квартира в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 141 м²
Арт. 51294484 Предлагаем вашему вниманию 3-комнатную квартиру в жилом комплексе «Граф Орлов…
€340,542
Квартира в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 40 м²
Арт. 50798432 Здравствуйте, уважаемый покупатель! Продаётся 1-комнатная квартира с ремонтом…
€85,646
Квартира 3 комнаты в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира 3 комнаты
okrug Zvezdnoe, Россия
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 3/9
Продается 3-х комнатная квартира в крупноблочном доме 1976 года постройки. Дом расположен в…
€116,372
Квартира 2 комнаты в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира 2 комнаты
okrug Zvezdnoe, Россия
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
Прямая продажа. 2-х к. квартира в престижном Московском р-не, пр.Космонавтов д. 52, к. 1. …
€68,854
Квартира в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 107 м²
Арт. 49850966 Предлагаю Вашему вниманию 3Е-к квартиру с уникальной планировкой, высокими по…
€330,907
Квартира в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 72 м²
Арт. 47504542 Cемейная квартира в престижной локации – на Московском проспекте в двух шагах…
€186,865
Квартира в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 82 м²
Арт. 46298350 Атмосферная квартира с эксклюзивным ремонтом! Квартира с просторной кухней-…
€340,639
Квартира в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 26 м²
Арт. 46054573 Продаётся студия рядом с метро "Московская" в ЖК «Граф Орлов». Полностью го…
€87,496
Квартира в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 114 м²
Арт. 45595155 Просторная квартира с изолированными комнатами в кирпично-монолитном доме 200…
€213,143
Квартира 1 комната с мебелью в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира 1 комната с мебелью
okrug Zvezdnoe, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/22
Комфорт во всём: планировка, расположение, инфраструктура. Оцените: - Ваши будущие апартам…
€67,884
Квартира в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 49 м²
Арт. 42964013 Квартира с полностью готовым качественным ремонтом в ЖК комфорт-класса «Дом…
€139,176
Квартира в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 49 м²
Арт. 38347317 В продаже отличная видовая квартира в премиальном жилом комплексе с прекрасны…
€175,089
Квартира в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 119 м²
Арт. 35885297 Новое предложение, для тех, кто понимает, что такое качество: Сталинский дом,…
€229,932
Квартира в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 73 м²
Арт. 18373980 Уважаемый покупатель, предлагаем вашему вниманию просторная евро-трехкомнатную…
€154,748
Квартира в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 41 м²
Арт. 19270322 Уважаемый покупатель, предлагаю Вам купить отличную, светлую, просторную од…
€105,112
Квартира с парковкой, с лифтом в okrug Zvezdnoe, Россия
Квартира с парковкой, с лифтом
okrug Zvezdnoe, Россия
Площадь 178 м²
Арт. 6800618 Продаётся супер видовая 4-х комнатная квартира отличной планировки в доме би…
€564,488

Параметры недвижимости в okrug Zvezdnoe, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти