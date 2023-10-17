ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Россия
okrug Zvezdnoe
Жильё в okrug Zvezdnoe, Россия
квартиры
21
Очистить
21 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира с парковкой
okrug Zvezdnoe, Россия
52 м²
Арт. 5740446 Добрый день, уважаемый покупатель! Вашему вниманию, предлагается уникальная …
€194,554
Рекомендовать
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
108 м²
Арт. 52745585 Самое лучшее предложение в районе!!! ЖК Новая Династия. Просторная, светла…
€272,025
Рекомендовать
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
27 м²
Арт. 51835295 Продается 1 к.кв в ЖК "ЦДС Московский". Престижный Московский район, дом кири…
€54,210
Рекомендовать
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
49 м²
Арт. 51276536 Уважаемый покупатель! Представляем Вашему вниманию просторную, светлую 1 к-к…
€142,095
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
okrug Zvezdnoe, Россия
3
2
98 м²
3/6
В прямой продаже предлагается уникальная 3-х комнатная квартира в историческом доме, изв…
€230,805
Рекомендовать
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
141 м²
Арт. 51294484 Предлагаем вашему вниманию 3-комнатную квартиру в жилом комплексе «Граф Орлов…
€340,542
Рекомендовать
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
40 м²
Арт. 50798432 Здравствуйте, уважаемый покупатель! Продаётся 1-комнатная квартира с ремонтом…
€85,646
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
okrug Zvezdnoe, Россия
3
57 м²
3/9
Продается 3-х комнатная квартира в крупноблочном доме 1976 года постройки. Дом расположен в…
€116,372
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
okrug Zvezdnoe, Россия
2
47 м²
1/5
Прямая продажа. 2-х к. квартира в престижном Московском р-не, пр.Космонавтов д. 52, к. 1. …
€68,854
Рекомендовать
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
107 м²
Арт. 49850966 Предлагаю Вашему вниманию 3Е-к квартиру с уникальной планировкой, высокими по…
€330,907
Рекомендовать
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
72 м²
Арт. 47504542 Cемейная квартира в престижной локации – на Московском проспекте в двух шагах…
€186,865
Рекомендовать
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
82 м²
Арт. 46298350 Атмосферная квартира с эксклюзивным ремонтом! Квартира с просторной кухней-…
€340,639
Рекомендовать
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
26 м²
Арт. 46054573 Продаётся студия рядом с метро "Московская" в ЖК «Граф Орлов». Полностью го…
€87,496
Рекомендовать
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
114 м²
Арт. 45595155 Просторная квартира с изолированными комнатами в кирпично-монолитном доме 200…
€213,143
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью
okrug Zvezdnoe, Россия
1
1
38 м²
4/22
Комфорт во всём: планировка, расположение, инфраструктура. Оцените: - Ваши будущие апартам…
€67,884
Рекомендовать
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
49 м²
Арт. 42964013 Квартира с полностью готовым качественным ремонтом в ЖК комфорт-класса «Дом…
€139,176
Рекомендовать
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
49 м²
Арт. 38347317 В продаже отличная видовая квартира в премиальном жилом комплексе с прекрасны…
€175,089
Рекомендовать
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
119 м²
Арт. 35885297 Новое предложение, для тех, кто понимает, что такое качество: Сталинский дом,…
€229,932
Рекомендовать
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
73 м²
Арт. 18373980 Уважаемый покупатель, предлагаем вашему вниманию просторная евро-трехкомнатную…
€154,748
Рекомендовать
Квартира
okrug Zvezdnoe, Россия
41 м²
Арт. 19270322 Уважаемый покупатель, предлагаю Вам купить отличную, светлую, просторную од…
€105,112
Рекомендовать
Квартира с парковкой, с лифтом
okrug Zvezdnoe, Россия
178 м²
Арт. 6800618 Продаётся супер видовая 4-х комнатная квартира отличной планировки в доме би…
€564,488
Рекомендовать
Параметры недвижимости в okrug Zvezdnoe, Россия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL