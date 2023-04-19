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Купить недвижимость в округ Волковское, Россия

2 объекта найдено
Квартира 6 комнатв округ Волковское, Россия
Квартира 6 комнат
округ Волковское, Россия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 181 м² 3/7 Этаж
€ 599,441
№24200 Продается интересная 6-комнатная квартира в Центральном районе города площадью 181 кв…
Квартира 3 комнатыв округ Волковское, Россия
Квартира 3 комнаты
округ Волковское, Россия
3 Количество комнат 145 м² 3/7 Этаж
€ 457,074
№24192 Предлагается к продаже отличная квартира в центре города. Квартира с ремонтом, укомп…

Параметры недвижимости в округ Волковское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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