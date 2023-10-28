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Жильё в округ Сергиевское, Россия

квартиры
11
11 объектов найдено
Квартира 1 комната в округ Сергиевское, Россия
Квартира 1 комната
округ Сергиевское, Россия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/10
Продается уютная однокомнатная квартира с хорошей планировкой в кирпичном доме 1992 года …
€65,624
Квартира 2 комнаты в округ Сергиевское, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Сергиевское, Россия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 15/16
В Прямой Продаже видовая 2-х комнатная квартира на 15эт./16 этажного дома. Дом кирпичный, Ж…
€89,350
Квартира в округ Сергиевское, Россия
Квартира
округ Сергиевское, Россия
Площадь 41 м²
Арт. 51420111 Предлагаем к покупке 1кк в жилом комплексе комфорт-класса Шекспир О кварти…
€89,854
Квартира 3 комнаты в округ Сергиевское, Россия
Квартира 3 комнаты
округ Сергиевское, Россия
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 16/16
Продаётся 3-х комнатная квартира в добротном кирпичном доме. Прямая продажа! Один взрослый…
€123,171
Квартира 1 комната в округ Сергиевское, Россия
Квартира 1 комната
округ Сергиевское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 21/25
Предлагается в Прямой продаже видовая уютная однокомнатная квартира в новом жилом комплексе…
€73,701
Квартира в округ Сергиевское, Россия
Квартира
округ Сергиевское, Россия
Площадь 37 м²
Арт. 49363632 Квартира с дизайнерским ремонтом и лоджией на 21 этаже нового дома вблизи 2 п…
€90,864
Квартира в округ Сергиевское, Россия
Квартира
округ Сергиевское, Россия
Площадь 83 м²
Арт. 48950686 Уважаемые покупатели! В продаже просторная семейная 3-х комнатная квартир…
€186,271
Квартира 1 ванная в округ Сергиевское, Россия
Квартира 1 ванная
округ Сергиевское, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/5
Продам квартиру студию в новом доме. Возможна льготная ипотека. Белая отделка, под грунт …
€60,071
Квартира 2 комнаты в округ Сергиевское, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Сергиевское, Россия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 4/4
Продам 2-х комнатную квартиру в новом доме. Возможна льготная ипотека. Белая отделка, под…
€103,181
Квартира 2 комнаты в округ Сергиевское, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Сергиевское, Россия
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/4
Продам 2-х комнатную квартиру в новом доме. Возможна льготная ипотека. Белая отделка, под…
€96,114
Квартира 2 комнаты в округ Сергиевское, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Сергиевское, Россия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
Продам 2-х комнатную квартиру в новом доме. Возможна льготная ипотека. Белая отделка, под г…
€95,609

Параметры недвижимости в округ Сергиевское, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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