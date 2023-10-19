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Жильё в округ Ржевка, Россия

квартиры
8
8 объектов найдено
Комната 8 комнат в округ Ржевка, Россия
Комната 8 комнат
округ Ржевка, Россия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 4/9
Предлагается комната 11,7 м2 в коммунальной квартире. Прямая продажа. Дом кирпичный 1972 г.…
€15,541
Комната 8 комнат в округ Ржевка, Россия
Комната 8 комнат
округ Ржевка, Россия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 4/9
Предлагается комната 12,7 м2 в коммунальной квартире. Прямая продажа. Дом кирпичный 1972 г.…
€15,541
Комната 8 комнат в округ Ржевка, Россия
Комната 8 комнат
округ Ржевка, Россия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 4/9
Предлагается комната 16 м2 в коммунальной квартире. Прямая продажа. Дом кирпичный 1972 г.п.…
€17,483
Комната 8 комнат в округ Ржевка, Россия
Комната 8 комнат
округ Ржевка, Россия
Комнаты 8
Площадь 180 м²
Этаж 4/9
Предлагаются в прямой продаже две комнаты 16 м2 и 11,7 м2 в коммунальной квартире. Дом ки…
€33,024
Квартира в округ Ржевка, Россия
Квартира
округ Ржевка, Россия
Площадь 111 м²
Арт. 52059243 Вашему вниманию предлагается прекрасная уютная семейная квартира для большой …
€210,553
Квартира 1 комната в округ Ржевка, Россия
Квартира 1 комната
округ Ржевка, Россия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/24
Продаётся однокомнатная квартира в тихом и экологически благоприятном районе с видом на …
€66,922
Квартира в округ Ржевка, Россия
Квартира
округ Ржевка, Россия
Площадь 51 м²
Арт. 42738702 Семейная квартира у метро! Предлагается к продаже двухсторонняя 2 ккв , общ…
€67,260
Квартира в округ Ржевка, Россия
Квартира
округ Ржевка, Россия
Площадь 115 м²
Арт. 33414345 Предлагается в продажу меблированая 3-х к.квартира с ВИДОМ на парк Малиновка.…
€213,477

Параметры недвижимости в округ Ржевка, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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