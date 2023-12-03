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Жильё в округ Полюстрово, Россия

квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира 1 ванная в округ Полюстрово, Россия
Квартира 1 ванная
округ Полюстрово, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 20/23
Продается отличная квартира студия в ЖК «Цветной город». площадью 26.71 кв.м. В квартире сд…
€43,800
в месяц
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Квартира 1 ванная в округ Полюстрово, Россия
Квартира 1 ванная
округ Полюстрово, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 11/17
Продам Студию в ЖК Цветной Город. Сданный дом, чистовая отделка, городская прописка. Полная…
€36,249
в месяц
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Квартира 2 комнаты в округ Полюстрово, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Полюстрово, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
Предлагается в продажу отличная с ремонтом и со всей мебелью 2 комнатная квартира. Балкон…
€65,348
в месяц
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Квартира 2 комнаты в округ Полюстрово, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Полюстрово, Россия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 11/17
Срочная продажа!!!!! Двухкомнатная квартира в доме комфорт класса, в ЖК "Цветной город" от …
€73,303
в месяц
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Квартира в округ Полюстрово, Россия
Квартира
округ Полюстрово, Россия
Площадь 20 м²
Арт. 45115697 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию переуступку в жилом компл…
€41,283
в месяц
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МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский

Параметры недвижимости в округ Полюстрово, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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