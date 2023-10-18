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Жилая
Россия
okrug No 65
Жильё в okrug No 65, Россия
квартиры
13
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13 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
okrug No 65, Россия
3
77 м²
11/13
К продаже представляется УНИКАЛЬНАЯ ВИДОВАЯ квартира в самой экологичной локации Приморск…
€147,150
Рекомендовать
Квартира
okrug No 65, Россия
65 м²
Арт. 51631707 Вашему вниманию предлагается 2-комнтаная квартира в Приморском районе по адр…
€150,593
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Квартира 2 комнаты
okrug No 65, Россия
2
52 м²
11/14
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. Без обременений! Готовы к сделке! Отличная квартира в самом комфортном для …
€109,394
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Квартира
okrug No 65, Россия
34 м²
Арт. 49507988 Предлагаем Вам отличный вариант квартиры, подходящий как для жизни, так и для…
€87,441
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Квартира
okrug No 65, Россия
100 м²
Арт. 43608428 В самой востребованной части Приморского района, всего в 5 минутах пешей пр…
€201,115
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Квартира
okrug No 65, Россия
60 м²
Арт. 39143053 Комфортная планировка в престижном ЖК "Серебряные ручьи" около Юнтоловского З…
€119,017
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Квартира
okrug No 65, Россия
32 м²
Арт. 39185156 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию жемчужину Приморского райо…
€97,060
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Квартира
okrug No 65, Россия
32 м²
Арт. 36054984 Видовая солнечная квартира на 16 этаже! Панорамные качественные окна с видо…
€67,038
Рекомендовать
Квартира
okrug No 65, Россия
42 м²
Арт. 36051512 Просторная квартира с балконом в ЖК Комфорт-класса! Жилой комплекс «Медный…
€101,043
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Квартира
okrug No 65, Россия
32 м²
Арт. 36054665 Завораживающий вид с 18 этажа! Панорамные окна и вид на Залив! Жилой компле…
€68,010
Рекомендовать
Квартира
okrug No 65, Россия
52 м²
Арт. 35773355 Качественный ремонт, мебель и техника! Потрясающий вид на Финский залив! До…
€182,169
Рекомендовать
Квартира
okrug No 65, Россия
77 м²
Арт. 30193987 Уважаемый покупатель! Предлагаем вашему вниманию прекрасную 2 кв.к. квартиру …
€199,172
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Квартира с парковкой, с лифтом, с двором
okrug No 65, Россия
157 м²
Арт. 3361786 Уважаемый покупатель! Представляем Вашему вниманию апартаменты на первой лин…
€675,242
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Параметры недвижимости в okrug No 65, Россия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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