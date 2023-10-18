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Жильё в okrug No 65, Россия

квартиры
13
13 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в okrug No 65, Россия
Квартира 3 комнаты
okrug No 65, Россия
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Этаж 11/13
К продаже представляется УНИКАЛЬНАЯ ВИДОВАЯ квартира в самой экологичной локации Приморск…
€147,150
Квартира в okrug No 65, Россия
Квартира
okrug No 65, Россия
Площадь 65 м²
Арт. 51631707 Вашему вниманию предлагается 2-комнтаная квартира в Приморском районе по адр…
€150,593
Квартира 2 комнаты в okrug No 65, Россия
Квартира 2 комнаты
okrug No 65, Россия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 11/14
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. Без обременений! Готовы к сделке! Отличная квартира в самом комфортном для …
€109,394
Квартира в okrug No 65, Россия
Квартира
okrug No 65, Россия
Площадь 34 м²
Арт. 49507988 Предлагаем Вам отличный вариант квартиры, подходящий как для жизни, так и для…
€87,441
Квартира в okrug No 65, Россия
Квартира
okrug No 65, Россия
Площадь 100 м²
Арт. 43608428 В самой востребованной части Приморского района, всего в 5 минутах пешей пр…
€201,115
Квартира в okrug No 65, Россия
Квартира
okrug No 65, Россия
Площадь 60 м²
Арт. 39143053 Комфортная планировка в престижном ЖК "Серебряные ручьи" около Юнтоловского З…
€119,017
Квартира в okrug No 65, Россия
Квартира
okrug No 65, Россия
Площадь 32 м²
Арт. 39185156 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию жемчужину Приморского райо…
€97,060
Квартира в okrug No 65, Россия
Квартира
okrug No 65, Россия
Площадь 32 м²
Арт. 36054984 Видовая солнечная квартира на 16 этаже! Панорамные качественные окна с видо…
€67,038
Квартира в okrug No 65, Россия
Квартира
okrug No 65, Россия
Площадь 42 м²
Арт. 36051512 Просторная квартира с балконом в ЖК Комфорт-класса! Жилой комплекс «Медный…
€101,043
Квартира в okrug No 65, Россия
Квартира
okrug No 65, Россия
Площадь 32 м²
Арт. 36054665 Завораживающий вид с 18 этажа! Панорамные окна и вид на Залив! Жилой компле…
€68,010
Квартира в okrug No 65, Россия
Квартира
okrug No 65, Россия
Площадь 52 м²
Арт. 35773355 Качественный ремонт, мебель и техника! Потрясающий вид на Финский залив! До…
€182,169
Квартира в okrug No 65, Россия
Квартира
okrug No 65, Россия
Площадь 77 м²
Арт. 30193987 Уважаемый покупатель! Предлагаем вашему вниманию прекрасную 2 кв.к. квартиру …
€199,172
Квартира с парковкой, с лифтом, с двором в okrug No 65, Россия
Квартира с парковкой, с лифтом, с двором
okrug No 65, Россия
Площадь 157 м²
Арт. 3361786 Уважаемый покупатель! Представляем Вашему вниманию апартаменты на первой лин…
€675,242

Параметры недвижимости в okrug No 65, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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