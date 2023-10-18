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Жильё в округ Морской, Россия

квартиры
6
6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в округ Морской, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Морской, Россия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 7/13
ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ по лучшей цене среди аналогов. Предлагается к продаже двухкомнатная кв…
€118,311
Квартира 1 комната в округ Морской, Россия
Квартира 1 комната
округ Морской, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 8/19
Предлагается к продаже отличная видовая квартира-апартаменты (евродвушка) для проживания ил…
€87,182
Квартира в округ Морской, Россия
Квартира
округ Морской, Россия
Площадь 34 м²
Арт. 50332623 Предлагаю вашему вниманию однокомнатную в квартиру с готовым дизайнерским про…
€92,459
Квартира в округ Морской, Россия
Квартира
округ Морской, Россия
Площадь 45 м²
Арт. 38591334 Уважаемый клиент! Обратите внимание именно на эту квартиру: её расположение п…
€91,486
Квартира в округ Морской, Россия
Квартира
округ Морской, Россия
Площадь 57 м²
Арт. 35240275 Добрый день! Предлагаем к продаже просторную 2-х комнатную квартиру (3-ЕВРО) …
€101,219
Квартира в округ Морской, Россия
Квартира
округ Морской, Россия
Площадь 53 м²
Арт. 19218254 Добрый день! Предлагаем к продаже просторную 2-х комнатную квартиру (3-ЕВРО) c…
€143,069

Параметры недвижимости в округ Морской, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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