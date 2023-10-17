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Жильё в округ Малая Охта, Россия

квартиры
7
7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в округ Малая Охта, Россия
Квартира 3 комнаты
округ Малая Охта, Россия
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Этаж 5/5
Предлагается в прямой продаже 3-х комнатная квартира с роскошной планировкой в доме архитек…
€175,528
Квартира 1 комната в округ Малая Охта, Россия
Квартира 1 комната
округ Малая Охта, Россия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 9/10
Продаётся хорошая однокомнатная квартира в Невском районе. Прямая продажа! Документы готовы…
€69,726
Квартира в округ Малая Охта, Россия
Квартира
округ Малая Охта, Россия
Площадь 138 м²
Арт. 50702109 Уважаемый покупатель Предлагаю рассмотреть интересный вариант на Невском пр…
€277,378
Квартира в округ Малая Охта, Россия
Квартира
округ Малая Охта, Россия
Площадь 91 м²
Арт. 50861118 Вашему вниманию предлагается просторная трехкомнатная квартира с ярким дизайн…
€168,373
Квартира в округ Малая Охта, Россия
Квартира
округ Малая Охта, Россия
Площадь 84 м²
Арт. 48949156 Вашему вниманию представляем прекрасную, изящную квартиру с множеством изюмин…
€175,186
Квартира в округ Малая Охта, Россия
Квартира
округ Малая Охта, Россия
Площадь 90 м²
Арт. 46065330 Семейная квартира в новом ЖК "Охта Хаус" Дорогой покупатель! Предлагаем Ва…
€152,801
Квартира в округ Малая Охта, Россия
Квартира
округ Малая Охта, Россия
Площадь 49 м²
Арт. 44848914 Позвольте себе стильную квартиру с нежным дизайнерским ремонтом. Дом бизнес…
€296,843

Параметры недвижимости в округ Малая Охта, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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