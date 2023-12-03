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Жильё в okrug Lahta-Olgino, Россия

квартиры
4
5 объектов найдено
Квартира в okrug Lahta-Olgino, Россия
Квартира
okrug Lahta-Olgino, Россия
Площадь 85 м²
Арт. 51179114 Это идеальное место для проживания с точки зрения расположения относительно ц…
€161,105
в месяц
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МИР КВАРТИР
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Дом в okrug Lahta-Olgino, Россия
Дом
okrug Lahta-Olgino, Россия
Площадь 625 м²
Арт. 47269617 Роскошный объект загородной недвижимости в ближайшей доступности от города! …
€1,76 млн
в месяц
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МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
Квартира в okrug Lahta-Olgino, Россия
Квартира
okrug Lahta-Olgino, Россия
Площадь 118 м²
Арт. 31622794 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! Предлагается к продаже просторная кварт…
€253,740
в месяц
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МИР КВАРТИР
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Квартира в okrug Lahta-Olgino, Россия
Квартира
okrug Lahta-Olgino, Россия
Площадь 55 м²
Арт. 31380642 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! Предлагается к продаже квартира (апарта…
€118,311
в месяц
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МИР КВАРТИР
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Квартира в okrug Lahta-Olgino, Россия
Квартира
okrug Lahta-Olgino, Россия
Площадь 63 м²
Арт. 31382270 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! Предлагается к продаже квартира (апарта…
€135,932
в месяц
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МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский

Параметры недвижимости в okrug Lahta-Olgino, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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