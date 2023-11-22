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Жильё в okrug Komendantskiy aerodrom, Россия

квартиры
6
6 объектов найдено
Квартира 1 комната в okrug Komendantskiy aerodrom, Россия
Квартира 1 комната
okrug Komendantskiy aerodrom, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 7/9
Продаётся 1 комнатная квартира в Приморском районе, метро Пионерская, 10 минут пешком. Прям…
€63,278
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Квартира в okrug Komendantskiy aerodrom, Россия
Квартира
okrug Komendantskiy aerodrom, Россия
Площадь 63 м²
Арт. 53418996 Единственная подобная квартира в продаже данного ЖК. Новая квартира, в кото…
€316,391
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Квартира 2 комнаты в okrug Komendantskiy aerodrom, Россия
Квартира 2 комнаты
okrug Komendantskiy aerodrom, Россия
Комнаты 2
Площадь 76 м²
Этаж 22/25
Продается двухкомнатная квартира рядом с метро ПИОНЕРСКАЯ, без обременений, полная стоимо…
€152,990
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Квартира 2 комнаты с мебелью в okrug Komendantskiy aerodrom, Россия
Квартира 2 комнаты с мебелью
okrug Komendantskiy aerodrom, Россия
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Этаж 3/10
Продаётся двухкомнатная квартира площадью 66,1 кв.м. Отличный ремонт. Двухсторонняя. Комна…
€158,195
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Квартира в okrug Komendantskiy aerodrom, Россия
Квартира
okrug Komendantskiy aerodrom, Россия
Площадь 154 м²
Арт. 42747104 Предлагается к продаже квартира с кухней-гостинной 50 кв.м с шикарными видами…
€507,246
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Квартира в okrug Komendantskiy aerodrom, Россия
Квартира
okrug Komendantskiy aerodrom, Россия
Площадь 69 м²
Арт. 35543100 Уважаемый покупатель, В самом сердце Санкт-Петербурга, в одной из лучших лок…
€275,566
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Параметры недвижимости в okrug Komendantskiy aerodrom, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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