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Жильё в okrug Avtovo, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в okrug Avtovo, Россия
Квартира 1 комната
okrug Avtovo, Россия
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/9
Арт. 58131548. В прямой продаже однокомнатная квартира на комфортном втором этаже с окнами …
€57,082
в месяц
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Параметры недвижимости в okrug Avtovo, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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