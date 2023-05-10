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Россия
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Одинцовский городской округ
Дома
Дома в Одинцовский городской округ, Россия
Дом
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19 объектов найдено
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Дом
Кубинка, Россия
90 м²
2
€ 72,774
Дом 6 комнат
Звенигород, Россия
6
359 м²
3
€ 255,162
Дом
Одинцовский городской округ, Россия
350 м²
2
€ 626,969
Дом 2 ванных
Одинцовский городской округ, Россия
2
100 м²
2
€ 129,115
Дом
Usovo, Россия
330 м²
3
€ 833,847
Дом 3 комнаты
Одинцово, Россия
3
230 м²
2
€ 729,033
Дом 6 комнат
Барвиха, Россия
6
330 м²
4
€ 874,840
Дом 3 комнаты
Жуковка, Россия
3
235 м²
5
€ 1,458,067
Дом 4 комнаты
Usovo, Россия
4
330 м²
2
€ 820,818
Дом
Сосны, Россия
500 м²
2
€ 874,840
Дом 5 комнат
Сосны, Россия
5
550 м²
2
€ 1,166,453
Дом 5 комнат
Горки-2, Россия
5
980 м²
3
€ 1,356,002
Дом 5 комнат
Дубки, Россия
5
520 м²
3
€ 714,453
Дом 20 комнат
Раздоры, Россия
20
1 730 м²
3
€ 5,745,726
Дом 9 комнат
Дубки, Россия
9
560 м²
3
€ 1,676,777
Дом 12 комнат
Барвиха, Россия
12
820 м²
2
€ 10,944,240
Дом 18 комнат
Барвиха, Россия
18
1 200 м²
2
€ 8,481,786
Дом 14 комнат
Сосны, Россия
14
930 м²
3
€ 1,749,680
Дом 11 комнат
Солослово, Россия
11
2 500 м²
3
€ 10,944,240
Параметры недвижимости в Одинцовский городской округ, Россия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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