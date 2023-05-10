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Дома в Одинцовский городской округ, Россия

19 объектов найдено
Дом в Кубинка, Россия
Дом
Кубинка, Россия
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
€ 72,774
Дом 6 комнат в Звенигород, Россия
Дом 6 комнат
Звенигород, Россия
Комнаты 6
Площадь 359 м²
Количество этажей 3
€ 255,162
Дом в Одинцовский городской округ, Россия
Дом
Одинцовский городской округ, Россия
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
€ 626,969
Дом 2 ванных в Одинцовский городской округ, Россия
Дом 2 ванных
Одинцовский городской округ, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
€ 129,115
Дом в Usovo, Россия
Дом
Usovo, Россия
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
€ 833,847
Дом 3 комнаты в Одинцово, Россия
Дом 3 комнаты
Одинцово, Россия
Комнаты 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
€ 729,033
Дом 6 комнат в Барвиха, Россия
Дом 6 комнат
Барвиха, Россия
Комнаты 6
Площадь 330 м²
Количество этажей 4
€ 874,840
Дом 3 комнаты в Жуковка, Россия
Дом 3 комнаты
Жуковка, Россия
Комнаты 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 5
€ 1,458,067
Дом 4 комнаты в Usovo, Россия
Дом 4 комнаты
Usovo, Россия
Комнаты 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
€ 820,818
Дом в Сосны, Россия
Дом
Сосны, Россия
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
€ 874,840
Дом 5 комнат в Сосны, Россия
Дом 5 комнат
Сосны, Россия
Комнаты 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
€ 1,166,453
Дом 5 комнат в Горки-2, Россия
Дом 5 комнат
Горки-2, Россия
Комнаты 5
Площадь 980 м²
Количество этажей 3
€ 1,356,002
Дом 5 комнат в Дубки, Россия
Дом 5 комнат
Дубки, Россия
Комнаты 5
Площадь 520 м²
Количество этажей 3
€ 714,453
Дом 20 комнат в Раздоры, Россия
Дом 20 комнат
Раздоры, Россия
Комнаты 20
Площадь 1 730 м²
Количество этажей 3
€ 5,745,726
Дом 9 комнат в Дубки, Россия
Дом 9 комнат
Дубки, Россия
Комнаты 9
Площадь 560 м²
Количество этажей 3
€ 1,676,777
Дом 12 комнат в Барвиха, Россия
Дом 12 комнат
Барвиха, Россия
Комнаты 12
Площадь 820 м²
Количество этажей 2
€ 10,944,240
Дом 18 комнат в Барвиха, Россия
Дом 18 комнат
Барвиха, Россия
Комнаты 18
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
€ 8,481,786
Дом 14 комнат в Сосны, Россия
Дом 14 комнат
Сосны, Россия
Комнаты 14
Площадь 930 м²
Количество этажей 3
€ 1,749,680
Дом 11 комнат в Солослово, Россия
Дом 11 комнат
Солослово, Россия
Комнаты 11
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 3
€ 10,944,240

Параметры недвижимости в Одинцовский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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