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Жильё в Одинцовский городской округ, Россия

Одинцово
83
105 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Одинцово, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 19/25
€ 124,067
Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/25
€ 84,394
Дом в Кубинка, Россия
Дом
Кубинка, Россия
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
€ 72,774
Дом 6 комнат в Звенигород, Россия
Дом 6 комнат
Звенигород, Россия
Комнаты 6
Площадь 359 м²
Количество этажей 3
€ 255,162
Дом в Одинцовский городской округ, Россия
Дом
Одинцовский городской округ, Россия
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
€ 626,969
Дом 2 ванных в Одинцовский городской округ, Россия
Дом 2 ванных
Одинцовский городской округ, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
€ 129,115
Дом в Usovo, Россия
Дом
Usovo, Россия
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
€ 833,847
Дом 3 комнаты в Одинцово, Россия
Дом 3 комнаты
Одинцово, Россия
Комнаты 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
€ 729,033
Дом 6 комнат в Барвиха, Россия
Дом 6 комнат
Барвиха, Россия
Комнаты 6
Площадь 330 м²
Количество этажей 4
€ 874,840
Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
€ 118,117
Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
€ 118,671
Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
€ 116,873
Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
€ 115,669
Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
€ 117,583
Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
€ 117,850
Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
€ 127,000
Квартира 2 комнаты в Одинцово, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
Комнаты 2
Площадь 65 м²
€ 167,571
Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
€ 127,992
Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
Комнаты 1
Площадь 41 м²
€ 123,433
Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
€ 126,223
Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
Комнаты 1
Площадь 41 м²
€ 123,129
Квартира 2 комнаты в Одинцово, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
Комнаты 2
Площадь 65 м²
€ 166,957
Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
€ 126,686
Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
Комнаты 1
Площадь 41 м²
€ 121,727
Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
Комнаты 1
Площадь 41 м²
€ 123,129
Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
Комнаты 1
Площадь 41 м²
€ 123,129
Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
€ 127,676
Квартира 2 комнаты в Одинцово, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
Комнаты 2
Площадь 65 м²
€ 166,611
Квартира 2 комнаты в Одинцово, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
Комнаты 2
Площадь 65 м²
€ 167,912
Квартира 1 комната в Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
€ 127,360

Параметры недвижимости в Одинцовский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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