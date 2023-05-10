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Realting.com
Россия
Центральный федеральный округ
Одинцовский городской округ
Жильё в Одинцовский городской округ, Россия
Одинцово
83
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105 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2
1
48 м²
19/25
€ 124,067
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1
1
37 м²
5/25
€ 84,394
Дом
Кубинка, Россия
90 м²
2
€ 72,774
Дом 6 комнат
Звенигород, Россия
6
359 м²
3
€ 255,162
Дом
Одинцовский городской округ, Россия
350 м²
2
€ 626,969
Дом 2 ванных
Одинцовский городской округ, Россия
2
100 м²
2
€ 129,115
Дом
Usovo, Россия
330 м²
3
€ 833,847
Дом 3 комнаты
Одинцово, Россия
3
230 м²
2
€ 729,033
Дом 6 комнат
Барвиха, Россия
6
330 м²
4
€ 874,840
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1
36 м²
€ 118,117
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1
36 м²
€ 118,671
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1
36 м²
€ 116,873
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1
35 м²
€ 115,669
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1
36 м²
€ 117,583
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1
36 м²
€ 117,850
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1
42 м²
€ 127,000
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2
65 м²
€ 167,571
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1
42 м²
€ 127,992
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1
41 м²
€ 123,433
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1
42 м²
€ 126,223
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1
41 м²
€ 123,129
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2
65 м²
€ 166,957
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1
42 м²
€ 126,686
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1
41 м²
€ 121,727
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1
41 м²
€ 123,129
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1
41 м²
€ 123,129
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1
42 м²
€ 127,676
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2
65 м²
€ 166,611
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2
65 м²
€ 167,912
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1
42 м²
€ 127,360
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Параметры недвижимости в Одинцовский городской округ, Россия
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