Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Северный административный округ
  5. Дома

Дома в Северный административный округ, Россия

4 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Северный административный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат 44 м² Количество этажей 9
€ 158,881
Вашему вниманию предлагается двухкомнатная квартира недалеко от станции метро Речной вокзал.…
Дом 2 комнаты в Северный административный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат 53 м² Количество этажей 14
€ 415,422
Продается 2-х комнатная квартира с премиальным ремонтом, с панорамным видом на ипподром и в…
Дом в Северный административный округ, Россия
Дом
Северный административный округ, Россия
57 м² Количество этажей 18
€ 518,914
Продажа прекрасной квартиры(именно квартиры, не апартамента) c включенным в стоимость 1 м/м …
Дом 1 комната в Северный административный округ, Россия
Дом 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат 40 м² Количество этажей 41
€ 313,389
Продается 1-комнатная квартира площадью 40,2 кв.м. с отделкой White box, на 12-ом этаже 41-э…

Параметры недвижимости в Северный административный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти