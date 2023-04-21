Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Центральный федеральный округ
Северный административный округ
Жильё в Северный административный округ, Россия
Очистить
216 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат
44 м²
Количество этажей 9
€ 158,881
Вашему вниманию предлагается двухкомнатная квартира недалеко от станции метро Речной вокзал.…
Дом 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат
53 м²
Количество этажей 14
€ 415,422
Продается 2-х комнатная квартира с премиальным ремонтом, с панорамным видом на ипподром и в…
Квартира 7 комнат
Северный административный округ, Россия
7 Количество комнат
299 м²
€ 2,674,323
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат
66 м²
€ 550,434
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
47 м²
€ 391,608
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 4 комнаты
Северный административный округ, Россия
4 Количество комнат
106 м²
€ 881,010
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
42 м²
€ 379,075
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат
63 м²
€ 561,596
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 3 комнаты
Северный административный округ, Россия
3 Количество комнат
88 м²
€ 805,863
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 3 комнаты
Северный административный округ, Россия
3 Количество комнат
87 м²
€ 774,239
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
45 м²
€ 397,850
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 3 комнаты
Северный административный округ, Россия
3 Количество комнат
72 м²
€ 557,380
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
45 м²
€ 403,097
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат
65 м²
€ 500,033
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
37 м²
€ 333,669
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 3 комнаты
Северный административный округ, Россия
3 Количество комнат
72 м²
€ 558,795
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 3 комнаты
Северный административный округ, Россия
3 Количество комнат
88 м²
€ 802,327
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 3 комнаты
Северный административный округ, Россия
3 Количество комнат
87 м²
€ 763,241
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат
66 м²
€ 551,920
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
47 м²
€ 390,208
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 3 комнаты
Северный административный округ, Россия
3 Количество комнат
67 м²
€ 501,405
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат
65 м²
€ 499,058
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат
63 м²
€ 559,694
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат
63 м²
€ 554,926
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 3 комнаты
Северный административный округ, Россия
3 Количество комнат
87 м²
€ 758,465
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат
65 м²
€ 497,108
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
37 м²
€ 333,143
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат
45 м²
€ 395,848
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат
62 м²
€ 521,603
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 3 комнаты
Северный административный округ, Россия
3 Количество комнат
88 м²
€ 796,179
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
8
Параметры недвижимости в Северный административный округ, Россия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты