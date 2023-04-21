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Жильё в Северный административный округ, Россия

216 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Северный административный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат 44 м² Количество этажей 9
€ 158,881
Вашему вниманию предлагается двухкомнатная квартира недалеко от станции метро Речной вокзал.…
Дом 2 комнаты в Северный административный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат 53 м² Количество этажей 14
€ 415,422
Продается 2-х комнатная квартира с премиальным ремонтом, с панорамным видом на ипподром и в…
Квартира 7 комнат в Северный административный округ, Россия
Квартира 7 комнат
Северный административный округ, Россия
7 Количество комнат 299 м²
€ 2,674,323
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 2 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат 66 м²
€ 550,434
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 1 комната в Северный административный округ, Россия
Квартира 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат 47 м²
€ 391,608
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 4 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 4 комнаты
Северный административный округ, Россия
4 Количество комнат 106 м²
€ 881,010
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 1 комната в Северный административный округ, Россия
Квартира 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат 42 м²
€ 379,075
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 2 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат 63 м²
€ 561,596
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 3 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Северный административный округ, Россия
3 Количество комнат 88 м²
€ 805,863
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 3 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Северный административный округ, Россия
3 Количество комнат 87 м²
€ 774,239
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 1 комната в Северный административный округ, Россия
Квартира 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат 45 м²
€ 397,850
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 3 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Северный административный округ, Россия
3 Количество комнат 72 м²
€ 557,380
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 1 комната в Северный административный округ, Россия
Квартира 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат 45 м²
€ 403,097
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 2 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат 65 м²
€ 500,033
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 1 комната в Северный административный округ, Россия
Квартира 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат 37 м²
€ 333,669
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 3 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Северный административный округ, Россия
3 Количество комнат 72 м²
€ 558,795
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 3 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Северный административный округ, Россия
3 Количество комнат 88 м²
€ 802,327
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 3 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Северный административный округ, Россия
3 Количество комнат 87 м²
€ 763,241
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 2 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат 66 м²
€ 551,920
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 1 комната в Северный административный округ, Россия
Квартира 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат 47 м²
€ 390,208
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 3 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Северный административный округ, Россия
3 Количество комнат 67 м²
€ 501,405
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 2 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат 65 м²
€ 499,058
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 2 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат 63 м²
€ 559,694
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 2 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат 63 м²
€ 554,926
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 3 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Северный административный округ, Россия
3 Количество комнат 87 м²
€ 758,465
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 2 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат 65 м²
€ 497,108
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 1 комната в Северный административный округ, Россия
Квартира 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат 37 м²
€ 333,143
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 1 комната в Северный административный округ, Россия
Квартира 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат 45 м²
€ 395,848
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 2 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2 Количество комнат 62 м²
€ 521,603
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 3 комнаты в Северный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Северный административный округ, Россия
3 Количество комнат 88 м²
€ 796,179
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…

Параметры недвижимости в Северный административный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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