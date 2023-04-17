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Купить недвижимость в поселение Московский, Россия

3 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Salarevo, Россия
Квартира 1 комната
Salarevo, Россия
1 Количество комнат 42 м² Количество этажей 22
€ 150,489
Ипотека TRADE-IN. Военная ипотека. Рассрочка. Московская прописка. 1но комнатная квартира с …
Дом 8 комнатв Картмазово, Россия
Дом 8 комнат
Картмазово, Россия
8 Количество комнат 478 м² Количество этажей 4
€ 557,609
Код объекта в БД Агентства: 225-904, Киевское шоссе, 5 км от МКАД, Картмазово к/п (Картмазов…
Квартира 3 комнатыв Govorovo, Россия
Квартира 3 комнаты
Govorovo, Россия
3 Количество комнат 104 м² Количество этажей 12
€ 261,637
Жилой комплекс «Татьянин Парк» расположен на юго-западе Новой Москвы всего в 500 метрах от М…

Параметры недвижимости в поселение Московский, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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