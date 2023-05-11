Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Сибирский федеральный округ

Жильё в Красноярский край, Россия

2 объекта найдено
Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 2 615 м²
Этаж 2
Цена по запросу
Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 250 м²
Этаж 2
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Красноярский край, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти