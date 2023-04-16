Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. городской округ Красногорск
  5. Дома

Купить дом в городской округ Красногорск, Россия

Красногорск
8
13 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Красногорск, Россия
Дом 4 комнаты
Красногорск, Россия
4 Количество комнат 118 м² Количество этажей 24
€ 357,112
Топовая квартира в ЖК "Изумрудные Холмы"! Над планировкой работали дизайнеры: просторный …
Дом 3 комнатыв Красногорск, Россия
Дом 3 комнаты
Красногорск, Россия
3 Количество комнат 77 м² Количество этажей 25
€ 226,075
Продаётся уютная квартира с прекрасной планировкой - идеальной для жизни! Просторная кухня…
Дом 3 комнатыв Красногорск, Россия
Дом 3 комнаты
Красногорск, Россия
3 Количество комнат 82 м² Количество этажей 34
€ 287,993
Лучший жилой комплекс в Митино! Рядом прекрасный ландшафтный парк, лес, школа, детский сад и…
Дом 3 комнатыв Красногорск, Россия
Дом 3 комнаты
Красногорск, Россия
3 Количество комнат 95 м² Количество этажей 25
€ 309,593
Видовая квартира на реку и лучшую набережную в городе. В квартире выполнен качественный р…
Дом 2 комнатыв Красногорск, Россия
Дом 2 комнаты
Красногорск, Россия
2 Количество комнат 61 м² Количество этажей 17
€ 208,795
На продажу предлагается видовая квартира в престижном северо-западном направлении, в городе…
Дом 4 комнатыв Красногорск, Россия
Дом 4 комнаты
Красногорск, Россия
4 Количество комнат 128 м² Количество этажей 12
€ 341,272
Идеальная светлая и просторная квартира с качественным ремонтом. В квартире фактически никто…
Дом 2 комнатыв Красногорск, Россия
Дом 2 комнаты
Красногорск, Россия
2 Количество комнат 63 м² Количество этажей 21
€ 220,315
Видовая квартира с новым и только что законченным ремонтом. В квартире выполнен качественный…
Дом 2 ванныхв Поздняково, Россия
Дом 2 ванных
Поздняково, Россия
2 ванных комнат 333 м² Количество этажей 3
€ 408,575
Номер лота: 3981104, Коттедж фактической площадью более 400 м2 в элитном охраняемом поселке.…
Дом 2 ванныхв Поздняково, Россия
Дом 2 ванных
Поздняково, Россия
2 ванных комнат 333 м² Количество этажей 3
€ 408,575
Номер лота: 3981111, Коттедж фактической площадью более 400 м2 в элитном охраняемом поселке.…
Дом 6 комнатв городской округ Красногорск, Россия
Дом 6 комнат
городской округ Красногорск, Россия
6 Количество комнат 336 м² Количество этажей 2
€ 2,879,932
Дом находится в экологически чистом районе в поселке «Липка». Рядом одноименная река с обору…
Домв Красногорск, Россия
Дом
Красногорск, Россия
1 000 м² Количество этажей 2
€ 3,152,443
Предлагается в продажу современный дом, построенный по авторскому проекту. На территории так…
Дом 6 комнатв городской округ Красногорск, Россия
Дом 6 комнат
городской округ Красногорск, Россия
6 Количество комнат 427 м² Количество этажей 2
€ 431,990
Рублево-Успенское/Ильинское/Новорижское шоссе, Охраняемый поселок общей площадью 17 ГА, на…
Дом 10 комнатв Тимошкино, Россия
Дом 10 комнат
Тимошкино, Россия
10 Количество комнат 783 м² Количество этажей 3
€ 1,468,765
Продажа дома 783 кв.м в посёлке "Французский квартал" в 15 км.от МКАД по Новорижскому шоссе.…

Параметры недвижимости в городской округ Красногорск, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти