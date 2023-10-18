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Коттеджи в городской округ Красногорск, Россия

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18 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 175.73 кв.м. на участке 6.18 соток…
€255,105
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 148.59 кв.м. на участке 6.15 соток…
€238,858
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 148.59 кв.м. на участке 5.9 соток …
€237,513
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 250 кв.м. на участке 8 соток в кам…
€328,078
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 200 кв.м. на участке 7.41 соток в …
€281,599
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 148.59 кв.м. на участке 6.15 соток…
€238,858
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 134.13 кв.м. на участке 6.73 соток…
€209,736
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 148.59 кв.м. на участке 5.41 соток…
€241,726
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 250 кв.м. на участке 11.85 соток в…
€355,650
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 250 кв.м. на участке 8.01 соток в …
€334,982
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 175.73 кв.м. на участке 6.74 соток…
€263,012
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 175.73 кв.м. на участке 6.72 соток…
€258,012
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 200 кв.м. на участке 7.01 соток в …
€272,596
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 148.59 кв.м. на участке 7 соток в …
€226,797
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 250 кв.м. на участке 8 соток в кам…
€328,078
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 250 кв.м. на участке 8.01 соток в …
€328,132
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 200 кв.м. на участке 7 соток в кам…
€279,392
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 200 кв.м. на участке 7 соток в кам…
€279,392

Параметры недвижимости в городской округ Красногорск, Россия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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