Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. городской округ Королёв
  5. Дома

Дома в городской округ Королёв, Россия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната с парковкой, с лифтом, с двором в Москва, Россия
Квартира 1 комната с парковкой, с лифтом, с двором
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 34
Продается 1-комнатная квартира в ЖК «I LOVE», расположенном в Останкинском районе Москвы. Бе…
€248,122
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Квартира 1 комната с парковка, возможен торг
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №35 общ…
€69,006
Квартира 4 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 4 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 11/15
€129,768
Квартира 4 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 4 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 3/12
€82,441
Квартира 2 комнаты в Юго-Западный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 29/30
€152,193
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 19/19
€140,806
Дом в городской округ Сочи, Россия
Дом
городской округ Сочи, Россия
Площадь 85 м²
Трёхэтажный дом в селе Верховское, что в Мацесте. Если Вы ищите дом в тихом уединенном мест…
€118,623
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 10/16
€124,342
Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 12/17
€131,815
Дом 5 комнат с гаражом в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 5 комнат с гаражом
Центральный федеральный округ, Россия
Комнаты 5
Площадь 472 м²
Количество этажей 2
Камерный, охраняемый коттеджный посёлок "Успенка-21" славится небольшим количеством домовлад…
€859,830
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 15/18
€115,963
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/29
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс Бизнес класса Продаётся 2-к квартира №16 общей…
€228,183

Параметры недвижимости в городской округ Королёв, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти