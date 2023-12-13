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Жильё в городской округ Королёв, Россия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Королёв, Россия
Квартира 3 комнаты
Королёв, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 11/14
СРОЧНО продается 3-комнатная квартира в прекрасном районе г.КОРОЛЕВ Просторная квартира с из…
€95,666
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Параметры недвижимости в городской округ Королёв, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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