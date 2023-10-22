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Квартиры в городской округ Королёв, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Королёв, Россия
Квартира 2 комнаты
Королёв, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/5
Продается квартира в Микрорайоне Юбилейный. Зеленый район. Свежий воздух. Вся развитая инфра…
€58,323

Параметры недвижимости в городской округ Королёв, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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