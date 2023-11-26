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Квартиры в Восточный административный округ, Россия

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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в район Новогиреево, Россия
Квартира 1 комната
район Новогиреево, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/5
Продается 1 комнатная квартира. До метро 11 минут пешком. Развитая инфраструктура. 1 Собстве…
€97,208
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Квартира 3 комнаты в район Богородское, Россия
Квартира 3 комнаты
район Богородское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 4/21
Если у вас останутся вопросы Если у вас останутся вопросы пишите и я проведу с вами бесплатн…
€263,087
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Квартира 3 комнаты в Восточный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Восточный административный округ, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/30
Номер лота: 3987419, Продается зк квартира в лучшем районе г.Москвы. В квартире две кладовые…
€215,904
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Параметры недвижимости в Восточный административный округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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