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Жильё в Восточный административный округ, Россия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Восточный административный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Восточный административный округ, Россия
3 Количество комнат 106 м² Количество этажей 17
€ 681,137
На продажу предлагается элегантная квартира в престижном и экологически благоприятном район…

Параметры недвижимости в Восточный административный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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