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Купить дом в Центральный административный округ, Россия

Москва
5
25 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Москва, Россия
Дом 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 63 м² Количество этажей 23
€ 270,936
Предлагается к продаже 2-комнатная квартира площадью 63м? в жилом комплексе расположенном в …
Дом 3 комнатыв Центральный административный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Центральный административный округ, Россия
3 Количество комнат 90 м² Количество этажей 12
€ 1,391,295
В историческом районе Пресня , ЖК Редсайд с уникальной внутренней инфраструктурой предлага…
Дом 1 комнатав Москва, Россия
Дом 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 31 м² Количество этажей 9
€ 153,775
Уютная светлая однокомнатная квартира в отличном зеленом районе в кирпичном доме. В квартир…
Дом 3 комнатыв Москва, Россия
Дом 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 105 м² Количество этажей 6
€ 366,130
Современный жилой комплекс Новые Вешки с закрытой, охраняемой, благоустроенной прогулочными …
Домв Москва, Россия
Дом
Москва, Россия
1 240 м² Количество этажей 4
€ 1,676,327
Код объекта в БД Агентства: 167-829, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Потапово к/п (Южное Буто…
Домв Центральный административный округ, Россия
Дом
Центральный административный округ, Россия
65 м²
€ 525,134
Продаются 2-ух уровневые апартаменты бизнес-класса 65,1 кв.м. в ЖК «MITTE». Апартаменты…
Домв Центральный административный округ, Россия
Дом
Центральный административный округ, Россия
35 м² Количество этажей 7
€ 248,346
Продаётся студия бизнес-класса 35,7 кв.м. в ЖК «MITTE». Апартаменты с премиум отделкой в 10-…
Домв Центральный административный округ, Россия
Дом
Центральный административный округ, Россия
64 м² Количество этажей 10
€ 401,569
Продаются  апартаменты бизнес-класса 64,2 кв.м. в ЖК «MITTE». Апартаменты с премиум отд…
Домв Центральный административный округ, Россия
Дом
Центральный административный округ, Россия
71 м² Количество этажей 11
€ 700,217
Продаются двухуровневые апартаменты бизнес-класса 71.5 кв. м. в ЖК «MITTE». Апартаменты с пр…
Дом 4 комнатыв Центральный административный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Центральный административный округ, Россия
4 Количество комнат 210 м² Количество этажей 5
€ 4,122,257
Самая аристократическая и красивая Поварская, - богатая историей улица города, окруженная по…
Дом 2 комнатыв Центральный административный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Центральный административный округ, Россия
2 Количество комнат 104 м² Количество этажей 6
€ 2,045,142
Предлагается 2-комнатная квартира, без отделки, свободной планировки. Резиденция на Все…
Дом 3 комнатыв Центральный административный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Центральный административный округ, Россия
3 Количество комнат 141 м² Количество этажей 6
€ 2,649,334
Предлагается 3-комнатная квартира, без отделки, свободной планировки. Резиденция на Все…
Дом 3 комнатыв Центральный административный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Центральный административный округ, Россия
3 Количество комнат 141 м² Количество этажей 6
€ 2,021,934
Предлагается 3-комнатная квартира, без отделки, свободной планировки. Резиденция на Всеволож…
Дом 3 комнатыв Центральный административный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Центральный административный округ, Россия
3 Количество комнат 138 м² Количество этажей 11
€ 1,640,263
Продается квартира, 138 кв. м., 4 этаж, 3 спальни студия 56 кв.м. (гостиная/столовая/кухня/п…
Дом 4 комнатыв Центральный административный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Центральный административный округ, Россия
4 Количество комнат 254 м² Количество этажей 17
€ 3,490,177
Эксклюзивное предложение! 4-х комнатная квартира в элитном ЖК "Грубер-Хаус. Панорамный вид н…
Дом 2 комнатыв Центральный административный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Центральный административный округ, Россия
2 Количество комнат 212 м² Количество этажей 5
€ 2,019,062
Вашему вниманию предлагаются великолепные апартаменты свободной планировки общей площадью 21…
Дом 2 комнатыв Центральный административный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Центральный административный округ, Россия
2 Количество комнат 212 м² Количество этажей 5
€ 2,019,062
Вашему вниманию предлагаются великолепные апартаменты свободной планировки общей площадью 21…
Домв Центральный административный округ, Россия
Дом
Центральный административный округ, Россия
3 133 м² Количество этажей 4
€ 6,565,520
Предлагается в продажу пентхаус с большой террасой. Высококачественная отделка включает по…
Дом 4 комнатыв Центральный административный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Центральный административный округ, Россия
4 Количество комнат 188 м² Количество этажей 4
€ 2,363,268
Прелагается в продажу таун-хаус, расположенный на -1м и 1м этажах. Полностью с отделкой. Пла…
Дом 3 комнатыв Центральный административный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Центральный административный округ, Россия
3 Количество комнат 127 м² Количество этажей 4
€ 1,526,353
Предлагается в продажу 3-комнатный апартамент с отделкой премиум-класса. Планировка включает…
Дом 1 комнатав Центральный административный округ, Россия
Дом 1 комната
Центральный административный округ, Россия
1 Количество комнат 79 м² Количество этажей 4
€ 1,077,345
Предлагается в продажу апартамент с отделкой. Планировка: гостиная, кухня, спальня, 2 с/у, 2…
Дом 3 комнатыв Центральный административный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Центральный административный округ, Россия
3 Количество комнат 170 м² Количество этажей 7
€ 5,450,539
Продается квартира в самом престижном клубном доме Москвы "Малая Никитская,15". Полностью но…
Дом 4 комнатыв Центральный административный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Центральный административный округ, Россия
4 Количество комнат 250 м² Количество этажей 7
€ 8,244,513
Продается квартира в самом престижном клубном доме Москвы "Малая Никитская,15". Полностью но…
Дом 8 комнатв Центральный административный округ, Россия
Дом 8 комнат
Центральный административный округ, Россия
8 Количество комнат 420 м² Количество этажей 7
€ 13,850,782
Продается квартира в самом престижном клубном доме Москвы "Малая Никитская,15". Полностью но…
Дом 5 ванныхв Москва, Россия
Дом 5 ванных
Москва, Россия
5 ванных комнат 435 м² Количество этажей 4
€ 603,478
Номер лота: 3645228, Четырехэтажный дом, имеющий зал, кабинет, кухню, 7 спален, 5 санузлов, …

Параметры недвижимости в Центральный административный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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