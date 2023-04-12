Купить дом в Центральный административный округ, Россия

Дом 4 комнаты Центральный административный округ, Россия 4 Количество комнат 188 м² Количество этажей 4

€ 2,363,268

Прелагается в продажу таун-хаус, расположенный на -1м и 1м этажах. Полностью с отделкой. Пла…