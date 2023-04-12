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Купить недвижимость в Центральный административный округ, Россия

Москва
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1 479 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 39 м² 25/25 Этаж
€ 145,282
Номер лота: 4149981, Татьяна Дмитриевна. Свободная продажа. Продам однокомнатную квартиру . …
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 59 м² 9/32 Этаж
€ 182,161
Вашему вниманию предлагается рассмотреть очень крутой вариант квартиры в ЖК «Домашний». Проч…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 63 м² 9/12 Этаж
€ 153,105
Продается 3-комнатная квартира на 9 этаже 12-этажного дома. Квартира находится в пешей досту…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 50 м² 29/30 Этаж
€ 184,396
Вашему вниманию предлагается рассмотреть очень крутой вариант квартиры в ЖК «Баланс». Прочти…
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 58 м² 2/4 Этаж
€ 307,327
Номер лота: 4144015, Предлагается двухкомнатная квартира в историческом центре города. В тих…
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 62 м² 11/16 Этаж
€ 370,692
Апартаменты в клубном доме Story с панорамным видом на Храм Христа Спасителя и Сити Клубный…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 83 м² 6/11 Этаж
€ 301,739
Продается квартира в сталинском доме. Рядом детские сады, школы, тц. Оперативный показ. Услу…
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 62 м² 7/8 Этаж
€ 257,037
Продам 2-х комнатную квартиру в кирпичном сталинском доме. 1 минута пешком от метро Профсоюз…
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 46 м² 3/12 Этаж
€ 177,132
СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА НА ПРЯМУЮ от СОБСТВЕННИКА!!! РАССМАТРИВАЕТСЯ ОБМЕН НА МЕНЬШУЮ КВАДРАТУРУ…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м² 16/39 Этаж
€ 293,916
Жилой комплекс - проект бизнес-класса, в котором есть все для комфортной жизни, Общественные…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м² 6/23 Этаж
€ 250,332
Продается 3-х комнатная квартира (евро трешка) 77 м2 на 6 этаже 23 -х этажного дома, в доме …
Квартира 4 комнатыв Москва, Россия
Квартира 4 комнаты
Москва, Россия
4 Количество комнат 130 м² 4/6 Этаж
€ 391,143
Апартаменты в центре Москвы с ремонтом. Петровский бульвар. Собственная парковка на территор…
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 66 м² 9/18 Этаж
€ 223,510
Продаются 2 Комн апартаменты без отделки в ЖК бизнес-класса Царская Площадь корпус Екатерини…
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 61 м² 14/16 Этаж
€ 184,396
Уютная 2-х комнатная квартира (евро трёшка) в ЖК Скандинавия. Общая площадь 61,1 кв.м. Рас…
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 4 ванных комнат 66 м² 6/18 Этаж
€ 223,510
Продаются 2 Комн апартаменты без отделки в ЖК бизнес-класса Царская Площадь корпус Екатерини…
Квартира 1 комнатав Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 30 м² 9/31 Этаж
€ 158,143
Квартира 1 комнатав Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 32 м² 9/11 Этаж
€ 63,464
Жилой комплекс находится в 6,5 км от МКАД в юго-западном направлении от Москвы. Несмотря на …
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 79 м² 3/22 Этаж
€ 226,794
Если у вас останутся вопросы пишите и я проведу с вами бесплатную онлайн встречу, где расска…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м² 4/21 Этаж
€ 287,335
Если у вас останутся вопросы Если у вас останутся вопросы пишите и я проведу с вами бесплатн…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 26/39 Этаж
€ 423,814
Если останутся вопросы, пишите и я проведу с вами бесплатную онлайн встречу, где все расскаж…
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 61 м² 6/27 Этаж
€ 322,986
Если останутся вопросы, пишите и я проведу с вами онлайн консультацию, где все расскажу об о…
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м² 29/29 Этаж
€ 341,191
Дома расположены в районе города со сложившейся и действующей инфраструктурой. Все самое нуж…
Квартира 1 комнатав Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 36 м² 14/14 Этаж
€ 139,694
Номер лота: 4138299, Елена.СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА. Дом Внешторга. Башня Вулыха.Рядом Останкинская…
Квартира 1 комнатав Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 32 м² 5/9 Этаж
€ 106,167
Продается 1к. квартира, общей площадью 32 м2, на 5 этаже, 9 этажного панельного дома, в шаго…
Квартира 1 комнатав Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 41 м² 2/22 Этаж
€ 249,462
Квартира в элитном ЖК (цены в котором за м² постоянно растут), в 3 мин езды от Волокамского …
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 58 м² 2/4 Этаж
€ 308,444
Номер лота: 4136402, Предлагается двухкомнатная квартира в историческом центре города. В тих…
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 44 м² 4/5 Этаж
€ 133,994
РЕНОВАЦИЯ 2-я ОЧЕРЕДЬ!!! Продается 2к. квартира, площадью 44,2 м2 на 4 этаже 5-этажного кирп…
Квартира 4 спальнив Москва, Россия
Квартира 4 спальни
Москва, Россия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м² 4/29 Этаж
€ 540,937
Квартира 4 спальнив Москва, Россия
Квартира 4 спальни
Москва, Россия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 9/29 Этаж
€ 474,504
Квартира 3 спальнив Москва, Россия
Квартира 3 спальни
Москва, Россия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 88 м² 3/29 Этаж
€ 364,292

Параметры недвижимости в Центральный административный округ, Россия

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с видом на море
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