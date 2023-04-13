Купить квартиру в West, Португалия

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Realting.com
Португалия
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West
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Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
84 м²
€ 290,000
Квартира 1 спальня с видом на океан, на первой линии Praia da Areia Branca.Планировка: 1 спа…
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
141 м²
5 Этаж
€ 1,412,500
Отличная квартира с 3 спальнями в Baixa Pombalina площадью 141 м2, состоящая из: - Гостиная…
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
144 м²
4 Этаж
€ 1,207,800
Отличная квартира с 2 спальнями в Baixa Pombalina площадью 144 м2, состоящая из: - Гостиная…
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
1 Этаж
€ 737,620
Отличная квартира с 1 спальней в Baixa Pombalina площадью 105 м2, состоящая из: - Гостиная;…
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
83 м²
€ 380,000
Здесь родился в Портимане новый кондоминиум, состоящий из 2 зданий по 3 этажа и бассейна. …
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
159 м²
€ 520,000
Здесь родился в Портимане новый кондоминиум, состоящий из 2 зданий по 3 этажа и бассейна. …
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
159 м²
€ 495,000
Здесь родился в Портимане новый кондоминиум, состоящий из 2 зданий по 3 этажа и бассейна. …
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
159 м²
€ 530,000
Здесь родился в Портимане новый кондоминиум, состоящий из 2 зданий по 3 этажа и бассейна. …
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
64 м²
€ 395,000
Отличная двухуровневая квартира с 2 спальнями, расположенная в Силвесе. Недвижимость имеет…
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
75 м²
€ 224,900
Отличная трехкомнатная квартира в Келуше, в здании в хорошем состоянии и отличном воздействи…
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
184 м²
22/26 Этаж
€ 1,435,000
Квартира с 2 спальнями в жилом комплексе с видом на природу, в хорошем и эксклюзивном районе…
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
74 м²
€ 299,999
Апартаменты в полусовременном стиле с видом на бассейн и горы Моншике расположены в частном …
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
255 м²
Количество этажей 26
€ 1,630,000
Квартира с 3 спальнями, с видом на природу, расположенная в жилом комплексе в районе, которы…
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
7/7 Этаж
€ 504,000
Квартира с 1 спальней, с жилой площадью 50 м2 и балконом 7 м2, расположенная в новом жилом к…
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
5/7 Этаж
€ 712,000
Квартира с 2 спальнями площадью 86,53 м2 и балконом 3 м2, расположенная в новом жилом компле…
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
123 м²
7/7 Этаж
€ 924,000
Апартаменты Дуплекс с 2 спальнями, площадью 96,66 м2, террасой 26,40 м2 и 2 парковочными мес…
Квартира 3 спальни
West, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
12/16 Этаж
€ 2,300,000
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 500К Светлая и элегантная квартира с 3 спальнями, спроектирован…
Квартира 4 спальни
West, Португалия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
169 м²
11/16 Этаж
€ 2,200,000
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 500К Светлая и элегантная квартира с 4 спальнями, спроектирован…
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
85 м²
€ 185,000
Отличная квартира, расположенная в тихом и знакомом районе, рядом со всеми видами услуг и ме…
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
98 м²
€ 300,000
Великолепная квартира с беспрепятственным видом, расположенная рядом со всеми видами местной…
Квартира 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 ванных комнат
261 м²
€ 2,700,000
Marinha Prime Development, представляет современный архитектурный дизайн, который обращается…
Квартира 1 ванная
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
€ 110,000
Отремонтированная студия в Амадоре Здание находится в отличном состоянии. Эта студия име…
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
88 м²
€ 265,000
Отличная 3-комнатная квартира в Агуальве. Всего в 7 минутах ходьбы от метро, эта квартира …
Квартира 1 спальня
Lumiar, Португалия
66 м²
€ 305,000
Квартира с 1 спальней, новая, общей площадью 63 кв.м., 2 балкона и парковка, в здании Luma, …
Квартира 1 спальня
Lumiar, Португалия
93 м²
€ 330,000
Квартира с 1 спальней площадью 57 кв. м, балконом 37 кв. м и 1 парковочным местом, расположе…
Квартира 1 спальня
Carnaxide, Португалия
59 м²
€ 345,000
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом,…
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
108 м²
€ 630,000
Отличная 2-комнатная квартира недалеко от маркиза де Помбала в Лиссабоне. Квартира имеет б…
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
112 м²
€ 820,000
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
79 м²
€ 580,000
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
174 м²
€ 1,510,000
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
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