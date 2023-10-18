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Квартиры в gmina Dolsk, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Melpin, Польша
Квартира
Melpin, Польша
Площадь 60 040 м²
Доброе утро, пожалуйста, ознакомьтесь с предложением о продаже 6 га сельскохозяйственных уго…
€143,996

Параметры недвижимости в gmina Dolsk, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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