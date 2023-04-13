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Купить пентхаус в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Фамагуста
14
Трикомо
8
Пентхаус В архив
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17 объектов найдено
Пентхаус 2 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
Пляжные квартиры на продажу в Северном Кипре, регион Татлису Этот роскошный проект располож…
Пентхаус 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м² 9 Этаж
€ 352,303
Новый комплекс вилл и апартаментов на Лонг Бич. В продах готове пентахусы на 9 -м этаже . С …
Пентхаус 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 2/2 Этаж
€ 62,799
Если вы хотите жить в комплексе в собственном доме, то данный проект представляет вашему вни…
Пентхаус 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 8/8 Этаж
€ 75,882
Парк Резиденс   Уникальный проект от известного застройщика находится в самом изл…
Пентхаус 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 162 м² 8/8 Этаж
€ 134,495
Парк Резиденс   Уникальный проект от известного застройщика находится в самом изл…
Пентхаус 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 268,073
Пентхаус 2 спальнив Kalecik, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Kalecik, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 69,290
Пентхаус 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 141,988
Пентхаус 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 156,641
Пентхаус 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 335,660
Пентхаус 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
Цена по запросу
Пентхаус 2 спальнив Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 204,463
Пентхаус 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м² 12/12 Этаж
€ 247,219
Этот современный и элегантный курорт Afik Group расположен в Лонг-Бич, Искеле, всего в 5 мин…
Пентхаус 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м² 6/6 Этаж
€ 130,942
Познакомьтесь с Kriera Focus, новой звездой Лонг-Бич с панорамным видом, где вы почувствуете…
Пентхаус 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 334 м²
€ 309,548
Пентхаус 3 спальнив Bafra, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Bafra, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 112 м²
€ 157,078
Пентхаус 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 97 м²
€ 122,457

Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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