Купить пентхаус в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Пентхаус 3 спальни Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра 4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м² 9 Этаж

€ 352,303

Новый комплекс вилл и апартаментов на Лонг Бич. В продах готове пентахусы на 9 -м этаже . С …