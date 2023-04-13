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Купить бунгало в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Фамагуста
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1 объект найдено
Бунгало 3 спальнив Kumyali, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Kumyali, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 249,899

Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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