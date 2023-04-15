Купить недвижимость в Гаркалнский край, Латвия

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Дом 5 спален
Муцениеки, Латвия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
714 м²
€ 950,000
Oтличный семейный дом в Личи, после полной реконструкции. Эстетичный дом с современным ди…
Дом 5 комнат
Upesciems, Латвия
5 Количество комнат
320 м²
Количество этажей 2
€ 450,000
Предлагаем на продажу эксклюзивный, шикарный дом в посёлке Suņīši, элитный посёлок …
Дом 7 комнат
Langstini, Латвия
7 Количество комнат
248 м²
Количество этажей 2
€ 330,000
Прoдаём дом около озера, в тихом спальном районе Лангстини. Дом светлый и уютный, обшая пл…
Дом
Bukulti, Латвия
1 300 м²
€ 990,000
Предлагаем вашему вниманию уникальный проект на берегу озера Балтезерс, в Приедкалне, всег…
Дом 6 спален
Langstini, Латвия
8 Количество комнат
5 ванных комнат
420 м²
€ 400,000
Дом в Лангстини на продажу. Год постройки 2009. Описание: - 1 этаж: гостиная с камином,…
Дом 3 спальни
Муцениеки, Латвия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
192 м²
€ 295,000
Дом в Суниши. Находится в частной, закрытой зоне Суниши - пригород Риги, благоустроенный, …
Дом 5 комнат
Langstini, Латвия
5 Количество комнат
350 м²
1/1 Этаж
€ 480,000
Новый современный дом в тихом и солнечном районе Берги. Дом продаётся с полной отделкой и…
Квартира 4 спальни
Bukulti, Латвия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
282 м²
€ 550,000
Пентхаус с 4-мя спальнями рядом с сосновым лесом! Эксклюзивная квартира занимающая весь п…
Квартира 2 спальни
Bukulti, Латвия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
66 м²
€ 153,450
Продается 3-х комнатная квартира в комплексе Эзерюгла. Эзерюгла - это восемь четырехэтажн…
Дом 7 комнат
Upesciems, Латвия
7 Количество комнат
450 м²
Количество этажей 2
€ 590,000
Предлагаем на продажу эксклюзивный, шикарный дом в посёлке Suņīši, элитный посёлок …
Дом 5 комнат
Bukulti, Латвия
5 Количество комнат
200 м²
1/2 Этаж
€ 590,000
Предлагаем уютный дом на продажу дом на первой линии с видом на озеро. В доме на 1-м этаже -…
Квартира 8 спален
Upesciems, Латвия
12 Количество комнат
4 ванных комнат
375 м²
2/2 Этаж
€ 385,000
Недвижимость бережно использовалась и поддерживалась. Качественно и элегантно меблированный …
Дом
Baltezers, Латвия
900 м²
€ 1,750,000
Шикарная вилла на берегу озера Балтэзерс! Этот поселок - загородная резиденции рижан, самый …
Квартира 5 комнат
Муцениеки, Латвия
5 Количество комнат
255 м²
3/4 Этаж
€ 360,000
Двухуровневый Пентхаус в элитном посёлке, на берегу озера Суниши Элитный посёлок, на берегу …
Дом 8 комнат
Baltezers, Латвия
8 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
В элитном поселке на берегу чистейшего большого озера, соединенного каналом c Рижским заливо…
Дом 8 комнат
Upesciems, Латвия
8 Количество комнат
620 м²
2/2 Этаж
€ 398,000
2 этажный дом, рядом живописном частном озером и садом. Общая площадь 620m2, земельный участ…
Дом 8 комнат
Baltezers, Латвия
8 Количество комнат
399 м²
2/2 Этаж
€ 780,000
На продажу: Дом для семьи, на берегу Балтэзерса, Гаркалнский район.Большой семейный дом с со…
Дом 10 комнат
Муцениеки, Латвия
10 Количество комнат
750 м²
1/4 Этаж
€ 1,200,000
Замечательный семейный дом в дали от шума и суеты. Дом предлагается как с мебелью, так и без…
Дом 6 комнат
Baltezers, Латвия
6 Количество комнат
544 м²
2/2 Этаж
€ 590,000
Новый, эксклюзивный особняк с видом на озеро Балтезерс. Дорогая дизаинерская отделка, 6 комн…
Дом 6 комнат
Муцениеки, Латвия
6 Количество комнат
450 м²
2/2 Этаж
€ 750,000
Предлагаем приобрести замечательный частный дом. На двух уровнях дома расположена просторная…
Дом 7 комнат
Baltezers, Латвия
7 Количество комнат
420 м²
2/2 Этаж
€ 520,000
Продаётся объект недвижимости - хороший дом 420 м2, 1-я линяя у воды, собственный выход к во…
Дом 4 комнаты
Муцениеки, Латвия
4 Количество комнат
220 м²
1/1 Этаж
€ 450,000
Лучший элитный закрытый охраняемый поселок на берегу чистого проточного озера в 15 минутах о…
Дом 7 комнат
Baltezers, Латвия
7 Количество комнат
295 м²
2/2 Этаж
€ 360,000
Продается дом на берегу Большого Балтэзерса с ухоженым участком и замечательным местоположен…
Дом 6 комнат
Bukulti, Латвия
6 Количество комнат
499 м²
Количество этажей 2
€ 555,000
Предлагаем 2 этажный дом в самом элитном посёлке закрытого типа на побережье Балтэзерса. Кач…
Дом 7 комнат
Bukulti, Латвия
7 Количество комнат
232 м²
2/2 Этаж
€ 500,000
Предлагаем к приобретению дом в Балтэзерсе. Площадь земли – 1246 кв. мПлощадь дома &nd…
Дом 6 комнат
Муцениеки, Латвия
6 Количество комнат
730 м²
€ 950,000
Предлагаем приобрести особняк, который расположился в живописном месте на берегу озера &laqu…
Квартира 6 комнат
Baltezers, Латвия
6 Количество комнат
420 м²
2/2 Этаж
€ 371,000
На продажу предлагается эксклюзивный дом в Балтезерс.Дом находится в 150м до озера в очень к…
Дом 10 комнат
Bukulti, Латвия
10 Количество комнат
838 м²
4/4 Этаж
€ 750,000
Продается дом с причалом в элитном поселке закрытого типа на побережье Балтэзерса, одного из…
Дом 6 комнат
Baltezers, Латвия
6 Количество комнат
380 м²
Количество этажей 2
€ 560,000
Продается дом в 4 км от Риги, 2 этажа, большие террасы (140 м2) с хорошим видом на окрестнос…
Дом 8 комнат
Муцениеки, Латвия
8 Количество комнат
670 м²
Количество этажей 3
€ 1,100,000
Полностью готовый, оборудованный по последним технологиям, эксклюзивный особняк на берегу оз…
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Параметры недвижимости в Гаркалнский край, Латвия
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