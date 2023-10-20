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Жильё в Кении

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8 объектов найдено
Дом 3 спальни в Ruiru, Кения
Дом 3 спальни
Ruiru, Кения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
3 Спальни Бунгало дом на продажу в Руиру Кимбо - недавно построенный (продается как есть)Эта…
€47,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с Investment properties, вилла в Найроби, Кения
Квартира 3 спальни с парковкой, с Investment properties, вилла
Найроби, Кения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Описание & Bull; Роскошные апартаменты с 2/3 спальнями. & Bull; Главная спальня с ванн…
€92,267
Дом 5 спален с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Найроби, Кения
Дом 5 спален с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Найроби, Кения
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 4 047 м²
Количество этажей 2
HOUSE FOR SALE IN BOGANI, KAREN 5 Bedroom Ensuite + DSQ 2 Storey modern design villa…
€538,812
Дом 5 спален с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с События в Найроби, Кения
Дом 5 спален с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с События
Найроби, Кения
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
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€192,641
Квартира 5 спален в Найроби, Кения
Квартира 5 спален
Найроби, Кения
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 023 м²
Этаж 16
Зачем инвестировать в 3408 & nbsp; BELVA? 3408 & nbsp; BELVA & nbsp; это фирменная коллек…
€311,723
Квартира 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с События в Найроби, Кения
Квартира 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с События
Найроби, Кения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 11
Проект занимает площадь 1 акр, общая площадь строительства 32 609 & nbsp; квадратные метры, …
€57,820
Бунгало 5 спален с парковкой, с гаражом, с садом в Найроби, Кения
Бунгало 5 спален с парковкой, с гаражом, с садом
Найроби, Кения
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
& nbsp; & nbsp; & nbsp; Расположен в Нгонге, Верхняя Матасия и 10 минут & rsquo; езды от гор…
€311,724
Таунхаус 4 спальни в Найроби, Кения
Таунхаус 4 спальни
Найроби, Кения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Kenpipe Gardens 3 & amp; усилитель; 4 спальни дуплекс сейчас продажа ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ Полностью…
€99,185

Параметры недвижимости в Кении

с видом на море
недорогая
элитная
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