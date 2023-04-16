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Купить квартиру в Сиена, Италия

Unione dei Comuni Valdichiana Senese
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Pienza, Италия
Квартира 1 спальня
Pienza, Италия
2 Количество комнат 44 м²
€ 200,000
IS-190717-2. Прекрасные апартаменты в новом жилом комплексежылой и туристический комплекс, п…
Квартира 3 спальнив Сиена, Италия
Квартира 3 спальни
Сиена, Италия
250 м²
€ 1,000,000
Красивые апартаменты расположены на первом этаже старинной виллы в Монтепулчиано, Тоскана. В…

Параметры недвижимости в Сиена, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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