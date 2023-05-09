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Виллы в Флоренция, Италия

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15 объектов найдено
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 022 м²
€ 17,000,000
Вилла 4 спальни в Флоренция, Италия
Вилла 4 спальни
Флоренция, Италия
Комнаты 5
Площадь 430 м²
€ 1,100,000
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 000 м²
€ 3,500,000
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
€ 4,300,000
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 900 м²
€ 4,500,000
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 000 м²
€ 6,500,000
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
€ 3,700,000
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 900 м²
€ 5,000,000
Вилла 4 спальни в Флоренция, Италия
Вилла 4 спальни
Флоренция, Италия
Комнаты 5
€ 3,500,000
Вилла 3 спальни в Флоренция, Италия
Вилла 3 спальни
Флоренция, Италия
Комнаты 4
€ 1,900,000
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 6 200 м²
€ 13,000,000
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 320 м²
€ 28,000,000
Вилла 3 спальни в Флоренция, Италия
Вилла 3 спальни
Флоренция, Италия
Комнаты 4
Площадь 300 м²
€ 2,000,000
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 420 м²
€ 2,580,000
Вилла в Флоренция, Италия
Вилла
Флоренция, Италия
Площадь 400 м²
€ 2,500,000

Параметры недвижимости в Флоренция, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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