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Купить вилла в Бергамо, Италия

Бергамо
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33 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Бергамо, Италия
Вилла 5 спален
Бергамо, Италия
6 Количество комнат 900 м²
€ 4,500,000
VB-11102. Вилла Fray в центре БергамоБергамо, в двух минутах от исторического центра, шикарн…
Виллав Cavernago, Италия
Вилла
Cavernago, Италия
250 м²
Цена по запросу
Строящаяся современная вилла в Паденге суль Гарда. Два этажа общей площадью 250 кв.м, прос…
Вилла 4 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 246 м²
Цена по запросу
Вилла с чудесным видом на залив Сало. Расположена в тихом элитном районе в 20 метрах от пляж…
Вилла 4 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м²
Цена по запросу
Вилла с жилой площадью в 300 кв.м окружена прекрасным парком в 4000 кв.м , из окон и терасс …
Вилла 5 спаленв Cavernago, Италия
Вилла 5 спален
Cavernago, Италия
7 ванных комнат 600 м²
Цена по запросу
Шикарный особняк окружённый старинным парком 8000 кв.м с бассейном с эффектом морской воды и…
Вилла 3 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 340 м²
Цена по запросу
Вилла с потрясающим видом на озеро, построенная на месте старинного лимонария в Гардоне Ривь…
Вилла 5 спаленв Cavernago, Италия
Вилла 5 спален
Cavernago, Италия
8 Количество комнат 6 ванных комнат 450 м²
Цена по запросу
Вилла с парком 7000 кв м и видом на озеро. Собственность включает центральное здание 209 кв.…
Вилла 4 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
4 ванных комнат 440 м²
€ 880,000
Вилла с бассейном и панорамным видом на озеро в Сойано дель Лаго. Расположена на участке 100…
Виллав Cavernago, Италия
Вилла
Cavernago, Италия
380 м²
€ 1,150,000
Эксклюзивная вилла в стадии завершения строительства с панорамным видом на озеро Гарда. Нахо…
Вилла 6 спаленв Cavernago, Италия
Вилла 6 спален
Cavernago, Италия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 240 м²
€ 1,550,000
Двухэтажная вилла с потрясающим видом на озеро в Тосколано Мадерно. Жилая площадь 240 кв.м, …
Вилла 4 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
3 ванных комнат 300 м²
€ 820,000
Современная вилла, оригинальной планировки в пригороде Дезенцано. Расположена в престижн…
Вилла 3 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
3 ванных комнат 200 м²
€ 475,000
Вилла с уникальной панорамой, является частью комплекса состоящего из двух знаний. Жилая пл…
Вилла 2 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 2 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 270 м²
€ 830,000
Элегантная вилла с большим садом в Монига дель Гарда. Площадь 270 кв.м первый этаж: больш…
Вилла 4 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 288 м²
€ 800,000
Элегантная вилла в Паденге суль Гарда. Расположена на холме, в престижной жилой зоне. Общая…
Вилла 3 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 280 м²
€ 480,000
Коттеджи в закрытой резиденции, расположенной в 250 метрах от озера. Жилая площадь расположе…
Вилла 3 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 370,000
Коттеджи расположенные на территории закрытой резиденции в Манерба дель Гарда. На первом эт…
Вилла 3 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 430,000
Коттедж расположенный в небольшой туристическом комплексе в Манерба дель Гарда. Жилая площа…
Вилла 2 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 2 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 140 м²
€ 320,000
Двухквартирные коттетжи в Манерба дель Гарда. Жилая плошадь 140 кв.м, расположена на трёх у…
Вилла 3 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 850,000
Полностью меблированная вилла расположенная в элегантном жилом квартиле в Лонато дель Гарда.…
Вилла 4 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 2,700,000
В самом престижном месте на озере Гарда - внутри крепостных стен в Сирмионе, продаётся вилл…
Вилла 3 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м²
€ 995,000
Редкий случай, продаётся вилла в одном из самых замечательных мест на озере Гарда, где практ…
Вилла 4 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
5 ванных комнат 208 м²
€ 1,300,000
Расположена в строящемся комплексе из трёх независимых вилл. Здание полезной площадью 132,9…
Виллав Cavernago, Италия
Вилла
Cavernago, Италия
200 м²
€ 1,100,000
Строящаяся вилла в Паденге суль Гврда. Расположена в престижном жилом квартале, в окружении …
Вилла 4 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
€ 1,250,000
Новая вилла в престижной туристической резиденции в Сирмионе. Комплекс расположен в непоср…
Вилла 3 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 620,000
Вилетта расположенная в спокойном благоустроенном жилом квартале на расстоянии около 1 км от…
Вилла 3 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 600,000
Новая полностью меблированная вилла в Манерба-дель-Гарда. Площадь 250 кв.м. На первом этаж…
Виллав Cavernago, Италия
Вилла
Cavernago, Италия
600 м²
€ 1,750,000
Вилла «Либерти» построенная в начале 20 века. Площадь здания около 600 кв. м, коттедж для…
Вилла 4 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 310 м²
€ 880,000
Вилла, расположенная в 200 метрах от пляжа в Тосколано Мадерно. Площадь здания 310 кв.м. Пе…
Вилла 3 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м²
€ 2,000,000
Элегантная вилла, с панорамным видом на озеро, расположена в эксклюзивном районе. Жилая площ…
Виллав Cavernago, Италия
Вилла
Cavernago, Италия
€ 3,700,000
Вилла Либерти, построена в 1922 году. Окружена парком 3000. Состоит из 16 комнат распределён…

Параметры недвижимости в Бергамо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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