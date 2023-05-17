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4 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Агридженто, Италия
4
2
170 м²
€ 280,000
Недвижимость, расположенная на территории Фавары, находится очень близко к железнодорожной с…
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Вилла 3 спальни
Агридженто, Италия
3
1
180 м²
€ 350,000
Отдельная вилла с входом как из Viale Minosse, так и из Viale на одной высоте над землей око…
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Вилла 1 спальня
Агридженто, Италия
1
1
50 м²
€ 59,000
Вилла и земля в Контрада Пиана Гранде (Рибера) всего в 1,2 км от моря и недалеко от главной …
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Вилла 3 спальни
Агридженто, Италия
3
1
€ 275,000
Описание виллы:Отель полностью меблирован с потрясающим видом на море с веранд первого и пер…
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Параметры недвижимости в Агридженто, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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