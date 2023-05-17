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Жильё в Агридженто, Италия

6 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Агридженто, Италия
Вилла 4 спальни
Агридженто, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€ 280,000
Недвижимость, расположенная на территории Фавары, находится очень близко к железнодорожной с…
Вилла 3 спальни в Агридженто, Италия
Вилла 3 спальни
Агридженто, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€ 350,000
Отдельная вилла с входом как из Viale Minosse, так и из Viale на одной высоте над землей око…
Вилла 1 спальня в Агридженто, Италия
Вилла 1 спальня
Агридженто, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 59,000
Вилла и земля в Контрада Пиана Гранде (Рибера) всего в 1,2 км от моря и недалеко от главной …
Квартира 2 спальни в Агридженто, Италия
Квартира 2 спальни
Агридженто, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€ 99,000
Панорамная квартира с видом на море в историческом центре города Агридженто, расположенном н…
Вилла 3 спальни в Агридженто, Италия
Вилла 3 спальни
Агридженто, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
€ 275,000
Описание виллы:Отель полностью меблирован с потрясающим видом на море с веранд первого и пер…
Квартира 3 спальни в Агридженто, Италия
Квартира 3 спальни
Агридженто, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 149,000
Отремонтированная и сразу же пригодная для жилья квартира, энергетический класс A, очень све…

Параметры недвижимости в Агридженто, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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