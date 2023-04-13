Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
Купить недвижимость в Западно-Задунайский край, Венгрия
Buek
17
Vasvari jaras
17
Летенье
17
Csornai jaras
12
Мошонмадьяровар
11
Фертёд
10
Szentgotthardi jaras
9
Залалёвё
9
Teti jaras
8
Цельдёмёльк
7
Паннонхальма
6
Repcelak
5
Вашвар
5
Сентготхард
5
Чорна
5
Kapuvari jaras
3
Тет
3
Яношшоморья
2
Fertoszentmiklos
1
Эрисентпетер
1
Показать больше
Показать меньше
Очистить
2 084 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 5 комнат
Баконьсентласло, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
€ 146,285
Дом 14 комнат
Gyori jaras, Венгрия
14 Количество комнат
14 ванных комнат
280 м²
€ 372,361
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 88,303
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 138,305
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 81,121
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 79,526
Дом 3 комнаты
Kerkateskand, Венгрия
3 Количество комнат
85 м²
€ 46,545
Дом 2 комнаты
Бечвёльдье, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 66,493
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 82,185
Дом 1 комната
Petohenye, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 23,406
Квартира 1 комната
Kehidakustany, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
€ 42,290
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
1 Количество комнат
26 м²
€ 7,953
Дом 3 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
€ 79,792
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 159,317
Дом 2 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
2 Количество комнат
55 м²
€ 13,299
Дом 8 комнат
Alsopahok, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
€ 239,109
Дом 4 комнаты
Як, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 119,661
Дом 3 комнаты
Kondorfa, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 58,248
Дом 3 комнаты
Repcelak, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 159,317
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 79,526
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 57,184
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 57,184
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
€ 329,805
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 81,121
Квартира 1 комната
Zalakaros, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 75,536
Дом 5 комнат
Lukacshaza, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 233,789
Дом 3 комнаты
Kemendollar, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 42,529
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 130,060
Дом 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 223,390
Дом 4 комнаты
Poeloeskefo, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
€ 57,184
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Параметры недвижимости в Западно-Задунайский край, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты