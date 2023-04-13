Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край

Купить недвижимость в Западно-Задунайский край, Венгрия

Buek
17
Vasvari jaras
17
Летенье
17
Csornai jaras
12
Мошонмадьяровар
11
Фертёд
10
Szentgotthardi jaras
9
Залалёвё
9
Показать больше
2 084 объекта найдено
Дом 5 комнатв Баконьсентласло, Венгрия
Дом 5 комнат
Баконьсентласло, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 146,285
Дом 14 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 14 комнат
Gyori jaras, Венгрия
14 Количество комнат 14 ванных комнат 280 м²
€ 372,361
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 88,303
Квартира 3 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 138,305
Квартира 2 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 81,121
Квартира 2 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 79,526
Дом 3 комнатыв Kerkateskand, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kerkateskand, Венгрия
3 Количество комнат 85 м²
€ 46,545
Дом 2 комнатыв Бечвёльдье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бечвёльдье, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 66,493
Дом 3 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 82,185
Дом 1 комнатав Petohenye, Венгрия
Дом 1 комната
Petohenye, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 23,406
Квартира 1 комнатав Kehidakustany, Венгрия
Квартира 1 комната
Kehidakustany, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 42,290
Дом 1 комнатав Заласентгрот, Венгрия
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
1 Количество комнат 26 м²
€ 7,953
Дом 3 комнатыв Пёлёшке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м²
€ 79,792
Квартира 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 159,317
Дом 2 комнатыв Пёлёшке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
2 Количество комнат 55 м²
€ 13,299
Дом 8 комнатв Alsopahok, Венгрия
Дом 8 комнат
Alsopahok, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 239,109
Дом 4 комнатыв Як, Венгрия
Дом 4 комнаты
Як, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 119,661
Дом 3 комнатыв Kondorfa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kondorfa, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 58,248
Дом 3 комнатыв Repcelak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Repcelak, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 159,317
Квартира 3 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 79,526
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 57,184
Квартира 2 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 57,184
Дом 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 329,805
Квартира 3 комнатыв Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 81,121
Квартира 1 комнатав Zalakaros, Венгрия
Квартира 1 комната
Zalakaros, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 75,536
Дом 5 комнатв Lukacshaza, Венгрия
Дом 5 комнат
Lukacshaza, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 233,789
Дом 3 комнатыв Kemendollar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kemendollar, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 42,529
Дом 4 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 130,060
Дом 3 комнатыв Gyenesdias, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 223,390
Дом 4 комнатыв Poeloeskefo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Poeloeskefo, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
€ 57,184

Параметры недвижимости в Западно-Задунайский край, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти