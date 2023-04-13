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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
Квартиры
Купить квартиру в Южно-Задунайский край, Венгрия
Шиофок
203
Fonyodi jaras
69
Szekszardi jaras
37
Сексард
37
Balatonlelle
33
Komloi jaras
33
Комло
33
Замарди
22
Балатонглар
20
Kozarmisleny
19
Мохачский яраш
15
Шиклошский яраш
11
Kaposvari jaras
9
Фоньод
9
Paksi jaras
5
Чургоский яраш
5
Marcali jaras
3
Марцали
3
Пакш
3
Tamasi jaras
2
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819 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 89,685
Квартира 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
42 м²
€ 144,942
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 99,242
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 64,683
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 77,883
Квартира 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 78,940
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 73,897
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 105,341
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 28,777
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 35,642
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 68,617
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 72,603
Квартира 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 118,541
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 139,662
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 152,599
Квартира 4 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
€ 158,407
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 96,338
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 92,404
Квартира 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
€ 146,527
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 158,143
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 76,299
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 107,981
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 414,235
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
22 м²
€ 118,805
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 39,602
Квартира 3 комнаты
Замарди, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 329,751
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 142,302
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 47,258
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 61,515
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 73,659
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Параметры недвижимости в Южно-Задунайский край, Венгрия
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