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Realting.com
Жилая
Венгрия
Южный Альфёльд
Коттеджи
Коттеджи в Южный Альфёльд, Венгрия
Kecskemeti jaras
16
Лайошмиже
5
Kiskoroesi jaras
3
Kunszentmiklosi jaras
3
Коттедж
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26 объектов найдено
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Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Баллосэг, Венгрия
2
140 м²
2
10 km from Kecskemét In Ballószög, a homestead of German owners, for sale with full equipmen…
€109,478
Рекомендовать
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Jakabszallas, Венгрия
1
62 м²
1
Продается недалеко от Кечкемета в Якабссалласе, в 2 км от аэропорта РЕАЛОЛЮТ УЧИТЕЛЕЙ, ИТОГО…
€118,557
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Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Кунадач, Венгрия
2
140 м²
1
From Kecskemét onto 20 minutes of highway, the Kiskunsági 2 farms fenced in selling on one o…
€155,681
Рекомендовать
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Кунадач, Венгрия
1
70 м²
1
В 20 минутах езды от Козьей лавки, 15 км - от съезда с шоссе, в одном из самых красивых райо…
€104,820
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Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Пётёфисаллаш, Венгрия
300 м²
1
Экономика приносит внимание!!! На торговце Petófiszállás он 6.3Ha на фермерское подходящее …
€234,719
Рекомендовать
Коттедж 7 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Helvecia, Венгрия
7
640 м²
2
От Kecskemét почти 10 км, продавец подходит для сельского туризма, лошадь держится превосход…
€431,116
Рекомендовать
Коттедж 1 ванная с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Пётёфисаллаш, Венгрия
1
120 м²
4 комнатные фермы, перестроенные с учетом внешней площади Petőfiszállás, с жилой пристройкой…
€100,784
Рекомендовать
Коттедж 6 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Керекедьхаза, Венгрия
6
350 м²
2
+ + ЛЕГЕНДАРНЫЙ ОХОТНИК ВЛАДЕНИЕ ПРОДАВЕЦ++ пансион: 2 люкса; здание общины: кухонная сто…
€475,127
Рекомендовать
Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, с Excelent brightness
Лайошмиже, Венгрия
2
220 м²
3
ИЩЕТ ЛИ ОН ПОЛНУЮ ЭКОНОМИКУ? Рядом с Лайосмице полностью оборудованный продавец фермы, мебл…
€155,736
Рекомендовать
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Ташш, Венгрия
2
284 м²
1
В особняке Berg! Здание 284 M2 одно, два независимых состоят из плоских, которые могут быть…
€143,738
Рекомендовать
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Ладаньбене, Венгрия
3
160 м²
3
На Ladánybene предлагают на продажу его 1770 нм фермы вывезены, и 9739 нм пастбища принадлеж…
€119,981
Рекомендовать
Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Лайошмиже, Венгрия
2
300 м²
2
От Kecskemét до 15 минут в 2011 году подлинно перестроен, закрыть 300-нм-es, 7 номеров роско…
€287,716
Рекомендовать
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Пахи, Венгрия
1
67 м²
1
2 лакированных усадьбы между Исааком и Пахи, ПРОДАЖА на участке 5539 кв.м! 1. Жилая недвижи…
€115,182
Рекомендовать
Коттедж 13 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Лайошмиже, Венгрия
13
1 043 м²
1
От Kecskemét 10 км программного дома, продавец гостевого дома!
€431,933
Рекомендовать
Коттедж 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Лайошмиже, Венгрия
2
200 м²
1
Необыкновенная возможность рядом с Лайосмизе! Главное здание: 200-нанометровый дом краси…
€203,969
Рекомендовать
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Fueloepjakab, Венгрия
1
78 м²
1
Выдающаяся возможность! Нм и 55 нм жилого и хозяйственного - коммивояжер, 3 га, площадь ферм…
€93,586
Рекомендовать
Коттедж 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Баллосэг, Венгрия
2
1 000 м²
2
ФЕРМА ГОНЩИКА РЯДОМ С KECSKEMÉT ДЛЯ ПРОДАЖИ! Романтическое настроение венгерской равнины ег…
€335,948
Рекомендовать
Коттедж 5 ванных с балконом, новое здание, с transformable rooms
Kecskemeti jaras, Венгрия
5
1 526 м²
2
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Из центра города Kecskemét на продажу cca. 4 км-ре во внутренней бер…
€839,871
Рекомендовать
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, в хорошем состоянии
Ружа, Венгрия
1
35 м²
1
Szeged окрестности Ruzsa в boondocks продавец да экономика в зависимости от 14 га площади, у…
€172,773
Рекомендовать
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Ижак, Венгрия
1
87 м²
1
На Izsák на продажу, 2942 нм участки, 87 нм, 3 комнатные многоквартирные дома, 414 подходят …
€107,983
Рекомендовать
Коттедж 4 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Ружа, Венгрия
4
290 м²
2
ОТКРЫВАЯ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ - СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ИНСТ…
€119,742
Рекомендовать
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Лайошмиже, Венгрия
1
96 м²
1
На прямой границе Лайсмизе на продажу, с фермы, вишневая недвижимость полоса на 4 топографич…
€131,980
Рекомендовать
Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Фюлёпсаллаш, Венгрия
1
4 м²
1
ПОЗВОЛЬТЕ ОБЫКНОВЕННОМУ ВЛАДЕНИЮ ДОЖДАТЬСЯ ЕГО НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА. Из Kecskemét 28 км 4,5 га …
€83,747
Рекомендовать
Коттедж 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
100 м²
1
Продавцу хорошо удалось зайти, работать в парке отдыха на Ньири Эрдё посередине! С Kecskemé…
€551,915
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Коттедж 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Ладаньбене, Венгрия
1
200 м²
1
*** Igazi rezidencia *** Особняк был основан по соседству 1840 года! В окрестностях парк…
€119,981
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Коттедж с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Ладаньбене, Венгрия
2 000 м²
1
Ферма общей площадью 148.000 м2 продается на Ladánybene внешней площади, на которой занимает…
€131,980
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Параметры недвижимости в Южный Альфёльд, Венгрия
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