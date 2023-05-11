Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Баранья
  5. Pecsi jaras
  6. Дома

Дома в Печ, Венгрия

227 объектов найдено
Дом 1 комната в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
€ 10,793
Дом 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 91,697
Дом 11 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 11 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
€ 256,969
Дом 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€ 107,927
Дом 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
€ 338,090
Дом 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€ 27,049
Дом 6 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
€ 454,429
Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
€ 431,707
Дом 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 78,173
Дом в Pecsi jaras, Венгрия
Дом
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 608 м²
€ 484,183
Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 133,894
Дом 8 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€ 784,431
Дом 1 комната в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€ 50,014
Дом 7 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
€ 148,771
Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€ 97,351
Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€ 113,607
Дом 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
€ 594,815
Дом 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
€ 229,649
Дом 7 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
€ 202,843
Дом 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 148,771
Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 102,517
Дом 6 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 389 м²
€ 811,480
Дом 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 126,861
Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 162,025
Дом 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
€ 392,215
Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 107,927
Дом 1 комната в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
€ 18,664
Дом 7 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 330 м²
€ 183,665
Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 107,927
Дом 1 комната в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 116,285

Параметры недвижимости в Печ, Венгрия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти