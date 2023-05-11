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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Баранья
Pecsi jaras
Дома
Дома в Печ, Венгрия
Дом
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227 объектов найдено
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Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1
30 м²
€ 10,793
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
100 м²
€ 91,697
Дом 11 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
11
3
345 м²
€ 256,969
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4
1
87 м²
€ 107,927
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
5
300 м²
€ 338,090
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
60 м²
€ 27,049
Дом 6 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
6
2
210 м²
€ 454,429
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
145 м²
€ 431,707
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
50 м²
€ 78,173
Дом
Pecsi jaras, Венгрия
608 м²
€ 484,183
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
2
100 м²
€ 133,894
Дом 8 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
8
3
300 м²
€ 784,431
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1
1
30 м²
€ 50,014
Дом 7 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
7
2
178 м²
€ 148,771
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
2
110 м²
€ 97,351
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
81 м²
€ 113,607
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4
1
500 м²
€ 594,815
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4
1
112 м²
€ 229,649
Дом 7 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
7
3
189 м²
€ 202,843
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
55 м²
€ 148,771
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
2
120 м²
€ 102,517
Дом 6 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
6
2
389 м²
€ 811,480
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4
1
90 м²
€ 126,861
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
2
150 м²
€ 162,025
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
5
2
216 м²
€ 392,215
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
90 м²
€ 107,927
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1
30 м²
€ 18,664
Дом 7 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
7
1
330 м²
€ 183,665
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
75 м²
€ 107,927
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1
1
52 м²
€ 116,285
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Параметры недвижимости в Печ, Венгрия
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