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Купить дом в Komarom-Esztergom, Венгрия

Будапешт
399
399 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 157,580
Дом 4 комнатыв Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 291,123
Дом 8 комнатв Будапешт, Венгрия
Дом 8 комнат
Будапешт, Венгрия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 339 м²
€ 1,538,413
Дом 6 комнатв Будапешт, Венгрия
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м²
€ 253,464
Дом 4 комнатыв Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 317,832
Дом 4 комнатыв Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 173,606
Дом 7 комнатв Будапешт, Венгрия
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 427,337
Дом 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 58,759
Дом 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 138,884
Дом 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м²
€ 159,984
Дом 5 комнатв Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м²
€ 427,337
В  XVII районе Будапешта на территории нового жилого комплекса Szőlőliget Öko lakópark на уч…
Дом 5 комнатв Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м²
€ 427,337
В XVII районе Будапешта на территории нового жилого комплекса Szőlőliget Öko lakópark на уч…
Домв Будапешт, Венгрия
Дом
Будапешт, Венгрия
2 520 м² Количество этажей 6
€ 15,000,000
Офисное здание было построено в 1909-1912 годами в стиле эклектика, на который в значительно…
Дом 6 комнатв Будапешт, Венгрия
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 233 м²
€ 397,957
Дом 5 комнатв Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 753,181
Дом 4 комнатыв Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 291,123
Дом 5 комнатв Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 232,097
Дом 4 комнатыв Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 214 м²
€ 451,375
Дом 8 комнатв Будапешт, Венгрия
Дом 8 комнат
Будапешт, Венгрия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 210 м²
€ 729,143
Дом 5 комнатв Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м²
€ 691,751
Дом 5 комнатв Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м²
€ 691,751
Дом 5 комнатв Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 155 м²
€ 307,148
Дом 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 48 м² Количество этажей 1
€ 55,000
Продается полностью отремонтированное небольшое бунгало в тихом месте на ровном участке площ…
Дом 2 ванныхв Будапешт, Венгрия
Дом 2 ванных
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат 285 м² Количество этажей 1
€ 488,121
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Дом 3 ванныхв Будапешт, Венгрия
Дом 3 ванных
Будапешт, Венгрия
3 ванных комнат 204 м² Количество этажей 2
€ 220,644
Будапештский район 14, Паскальская баня, в настоящее время 3, но может быть преобразован в ж…
Дом 2 ванныхв Будапешт, Венгрия
Дом 2 ванных
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат 127 м² Количество этажей 1
€ 149,325
Ikerház Budapest for sale 18.kerület
Дом 2 ванныхв Будапешт, Венгрия
Дом 2 ванных
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 147,074
Продается в районе II / A Будапешта на Хидегкут, двухэтажной двухквартирной части площадью 1…
Дом 2 ванныхв Будапешт, Венгрия
Дом 2 ванных
Будапешт, Венгрия
2 ванных комнат 250 м² Количество этажей 4
€ 164,342
ВЕЛИКИЕ СЕМЬИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!КОМПАНИЯ ЦЕНТРА, ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ, БИЗНЕС-ЦЕЛЬ…
Дом 1 ваннаяв Будапешт, Венгрия
Дом 1 ванная
Будапешт, Венгрия
1 ванных комнат 63 м² Количество этажей 2
€ 138,181
Продается на римском побережье, недалеко от Дуная, в красивой зеленой среде, в тихом, но цен…
Дом 1 ваннаяв Будапешт, Венгрия
Дом 1 ванная
Будапешт, Венгрия
1 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 94,136
Татранская площадь, 90 кв.м, 2-комнатный семейный дом НА ПРОДАЖУ! Несущая, 1/1 собственности…

Параметры недвижимости в Komarom-Esztergom, Венгрия

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