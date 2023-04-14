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Купить дом в Гардонь, Венгрия

48 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 112,078
Дом 5 комнатв Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 371,809
Дом 5 комнатв Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м²
€ 237,797
Дом 2 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 90,946
Дом 5 комнатв Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 294,238
Дом 4 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 176,543
Дом 3 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 73,024
Дом 5 комнатв Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м²
€ 144,176
Дом 4 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м²
€ 168,250
Для описания на английском, пожалуйста, позвоните
Дом 4 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 179,217
Дом 5 комнатв Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 189 м²
€ 398,291
Дом 4 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 139 м²
€ 265,884
Дом 4 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м²
€ 165,843
Дом 5 комнатв Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 178,950
Дом 3 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 173,868
Дом 2 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 79,979
Дом 3 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 160,466
Дом 3 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 160,466
Дом 5 комнатв Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 176,543
Дом 4 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м²
€ 62,860
Дом 4 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 167,180
Дом 2 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 133,477
Дом 3 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 133,477
Дом 1 комнатав Гардонь, Венгрия
Дом 1 комната
Гардонь, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м²
€ 70,885
Дом 4 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м²
€ 213,723
Дом 6 комнатв Гардонь, Венгрия
Дом 6 комнат
Гардонь, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м²
€ 368,867
Дом 3 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 300 м²
€ 401,233
Дом 3 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 160,466
Дом 5 комнатв Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 148 м²
€ 334,361
Дом 4 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м²
€ 264,814
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