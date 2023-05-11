Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Комаром-Эстергом
  5. Esztergomi jaras
  6. Эстергом
  7. Дома

Дома в Эстергом, Венгрия

47 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 64,613
Дом 4 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 336,526
Дом 7 комнат в Эстергом, Венгрия
Дом 7 комнат
Эстергом, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
€ 104,727
Дом 2 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€ 134,341
Дом 3 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€ 80,497
Дом 5 комнат в Эстергом, Венгрия
Дом 5 комнат
Эстергом, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€ 242,029
Дом 2 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 69,728
Дом 6 комнат в Эстергом, Венгрия
Дом 6 комнат
Эстергом, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€ 183,070
Дом 2 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€ 69,459
Дом 3 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 115,496
Дом 4 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€ 180,378
Дом 4 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 169,340
Дом 2 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 91,535
Дом 2 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 104,996
Дом 6 комнат в Эстергом, Венгрия
Дом 6 комнат
Эстергом, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 99,612
Дом 1 комната в Эстергом, Венгрия
Дом 1 комната
Эстергом, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 20 м²
€ 50,883
Дом 4 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 180,109
Дом 4 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
€ 169,609
Дом 2 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
€ 41,729
Дом 2 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€ 139,726
Дом 6 комнат в Эстергом, Венгрия
Дом 6 комнат
Эстергом, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
€ 215,376
Дом 1 комната в Эстергом, Венгрия
Дом 1 комната
Эстергом, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
€ 30,960
Дом 5 комнат в Эстергом, Венгрия
Дом 5 комнат
Эстергом, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€ 444,214
Дом 5 комнат в Эстергом, Венгрия
Дом 5 комнат
Эстергом, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€ 174,697
Дом 9 комнат в Эстергом, Венгрия
Дом 9 комнат
Эстергом, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 203 м²
€ 242,272
Дом 5 комнат в Эстергом, Венгрия
Дом 5 комнат
Эстергом, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
€ 173,647
Дом 3 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 84,804
Дом 2 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€ 80,497
Дом 2 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€ 93,958
Дом 3 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€ 88,574
Realting.com
Перейти