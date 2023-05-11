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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Комаром-Эстергом
Esztergomi jaras
Эстергом
Жильё в Эстергом, Венгрия
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80 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2
1
60 м²
€ 64,613
Дом 4 комнаты
Эстергом, Венгрия
4
1
100 м²
€ 336,526
Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2
1
48 м²
€ 71,074
Дом 7 комнат
Эстергом, Венгрия
7
3
225 м²
€ 104,727
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2
1
83 м²
€ 134,341
Дом 3 комнаты
Эстергом, Венгрия
3
1
38 м²
€ 80,497
Дом 5 комнат
Эстергом, Венгрия
5
2
135 м²
€ 242,029
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2
1
85 м²
€ 69,728
Дом 6 комнат
Эстергом, Венгрия
6
2
136 м²
€ 183,070
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2
1
63 м²
€ 69,459
Дом 3 комнаты
Эстергом, Венгрия
3
1
110 м²
€ 115,496
Квартира 1 комната
Эстергом, Венгрия
1
1
40 м²
€ 61,652
Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2
1
49 м²
€ 75,382
Дом 4 комнаты
Эстергом, Венгрия
4
1
97 м²
€ 180,378
Дом 4 комнаты
Эстергом, Венгрия
4
2
140 м²
€ 169,340
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2
1
70 м²
€ 91,535
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2
1
70 м²
€ 104,996
Дом 6 комнат
Эстергом, Венгрия
6
2
150 м²
€ 99,612
Дом 1 комната
Эстергом, Венгрия
1
20 м²
€ 50,883
Дом 4 комнаты
Эстергом, Венгрия
4
2
120 м²
€ 180,109
Квартира 1 комната
Эстергом, Венгрия
1
100 м²
€ 131,649
Квартира 5 комнат
Эстергом, Венгрия
5
1
86 м²
€ 114,688
Дом 4 комнаты
Эстергом, Венгрия
4
2
280 м²
€ 169,609
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2
40 м²
€ 41,729
Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2
1
57 м²
€ 84,804
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
2
1
88 м²
€ 139,726
Дом 6 комнат
Эстергом, Венгрия
6
2
133 м²
€ 215,376
Дом 1 комната
Эстергом, Венгрия
1
25 м²
€ 30,960
Дом 5 комнат
Эстергом, Венгрия
5
2
160 м²
€ 444,214
Дом 5 комнат
Эстергом, Венгрия
5
3
200 м²
€ 174,697
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