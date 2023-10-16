Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Венгрия
  4. Erdi jaras
  5. Коттеджи

Коттеджи в Erdi jaras, Венгрия

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 10 ванных с парковкой, с балконом, новое здание в Эрд, Венгрия
Коттедж 10 ванных с парковкой, с балконом, новое здание
Эрд, Венгрия
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 552 м²
Количество этажей 3
На ÚJÉPÍTÉSŰ MUNKÁSSZÁLLÓ ELADÓ ÉRD - прекрасной возможности - какой 69 помещения, согласно …
€370,503

Параметры недвижимости в Erdi jaras, Венгрия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти