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Купить коттедж в Budakeszi jaras, Венгрия

Будакеси
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1 объект найдено
Коттедж 2 ванныхв Будакеси, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Будакеси, Венгрия
2 ванных комнат 206 м² Количество этажей 2
€ 1,136,517
ИСТИННОЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ! В 20 минутах от Будапешта, на участке, граничащем с лесом, ПРОДАЕТСЯ…

Параметры недвижимости в Budakeszi jaras, Венгрия

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