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Дома в медье Бач-Кишкун, Венгрия

Kecskemeti jaras
318
Кечкемет
245
Bajai jaras
21
Kiskunfelegyhazi jaras
21
Лайошмиже
21
Кишкунфеледьхаза
19
Kunszentmiklosi jaras
16
Tiszakecskei jaras
13
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414 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€96,695
Дом 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€82,513
Дом 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€141,562
Дом 3 комнаты в Лакителек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лакителек, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 111 м²
€35,842
Дом 2 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 2 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€46,156
Дом 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€43,835
Дом 3 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
€70,265
Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€141,820
Дом 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€82,487
Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€141,046
Дом 5 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
€296,532
Дом 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€249,860
Дом 6 комнат в Орговань, Венгрия
Дом 6 комнат
Орговань, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€60,596
Дом 3 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€175,083
Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€122,480
Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€74,520
Дом 6 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€399,673
Дом 1 комната в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 1 комната
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€42,520
Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€141,820
Дом 2 комнаты в Фельшёсентиван, Венгрия
Дом 2 комнаты
Фельшёсентиван, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€23,181
Дом 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€200,868
Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€114,358
Дом 3 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 3 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€137,952
Дом 5 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€73,488
Дом 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€71,941
Дом 7 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€489,922
Дом 7 комнат в Сабадсаллаш, Венгрия
Дом 7 комнат
Сабадсаллаш, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€409,987
Дом 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€100,305
Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€96,695
Дом 4 комнаты в Харта, Венгрия
Дом 4 комнаты
Харта, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€97,727

Типы недвижимости в медье Бач-Кишкун

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Параметры недвижимости в медье Бач-Кишкун, Венгрия

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