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13 объектов найдено
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Каллифея, Греция
2
1
1
One-bedroom apartment in Southern Athens in Kallithea area. Renovated in 2023, on the 1st fl…
€160,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Каллифея, Греция
2
1
55 м²
2
One-bedroom apartment in Kallithea area. Kallithea is a densely populated neighborhood o…
€155,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с центральным отоплением
Каллифея, Греция
1
1
28 м²
4
One-bedroom apartment in Southern Athens in Kallithea area. Renovated in 2013, on the 4th fl…
€90,000
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Квартира 1 спальня
Каллифея, Греция
1
1
45 м²
Эта квартира расположена в популярном туристическом поселке Каллитея в 600 метрах от песчано…
€110,000
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Дом 2 спальни
Каллифея, Греция
2
2
90 м²
2
Этот мезонет расположен в популярной туристической деревне Каллифея, в 400 метрах от песчано…
€250,000
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Квартира 2 спальни
Каллифея, Греция
2
1
65 м²
Эта квартира расположена в популярном туристическом поселке Калитея в 600 метрах от песчаног…
€135,000
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Квартира 1 спальня
Каллифея, Греция
1
1
45 м²
Эта квартира расположена в популярном туристическом поселке Калитея в 600 метрах от песчаног…
€65,000
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Дом 9 спален
Каллифея, Греция
9
4
460 м²
Дом расположен в популярной деревне Каллитея, в 750 метрах от пляжа и в 300 метрах от центра…
€690,000
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Дом 6 спален
Каллифея, Греция
6
5
300 м²
The house is located in a popular village Kalithea 600 meters from the beach. There is a gar…
€650,000
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Квартира 1 спальня с Spalni
Каллифея, Греция
1
1
45 м²
Квартира расположена в 400 метрах от живописного песчаного пляжа в деревне Каллитея. Кварти…
€84,000
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Дом 5 спален с Spalni
Каллифея, Греция
5
6
340 м²
Эта вилла расположена в деревне Калифея всего в 70 метрах от пляжа. Вилла построена на 1000 …
€3,00 млн
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Дом 4 спальни с Spalni
Каллифея, Греция
4
3
130 м²
The luxury apartment complex is located in only 400 meters from the picturesque sandy beach …
€259,000
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Дом 4 спальни с Spalni
Каллифея, Греция
4
5
130 м²
The maisonetta is located in a quiet area of a popular tourist village which is named Kallit…
€280,000
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